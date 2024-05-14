Двух женщин-пешеходов сбили за сутки в Самарской области

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13 мая зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Ленинском районе Самары. В 10-07 час., 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Ravon R2 двигалась по ул. Братьев Коростелевых в направлении ул. Рабочей. В пути следования возле дома № 146 допустила наезд на 49-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в Жигулевске. В 11-05 час., 26-летняя женщина- водитель, управляя автомобилем Lada 217230 двигалась по ул. Мира. В пути следования в районе дома № 8 допустила наезд на 78-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода в зоне его видимости. С места ДТП женщина-пешеход госпитализирована.