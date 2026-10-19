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В Самарской области за один день сбили двоих детей-пешеходов

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В Самарской области за один день сбили двоих детей-пешеходов

18 октября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в 14:15 в Комсомольском районе г. Тольятти. 30-летний мужчина, управляя автомобилем  Ford Focus в районе д. 9 по ул. Энергетиков, допустил наезд на 6-летнего мальчика, который передвигался по тротуару на велосипеде. Несовершеннолетнему назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 10:40 в г. Похвистнево. 49-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, напротив дома №13 по ул. Кооперативная при повороте допустил наезд  на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетней назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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