Под Самарой 12-летнюю школьницу сбил поезд

В воскресенье, 18 октября, на железной дороге в Сызрани произошло ЧП. В районе Кирпичного завода поезд сбил 12-летнюю девочку — ученицу шестого класса одной из городских школ.

По предварительным данным, школьница переходила пути не по оборудованному светофором переходу, а по несанкционированному участку у водонапорной бани. В этом месте обычно стоят товарные составы, которые ограничивают обзор для пешеходов, пишет Самара-АиФ.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что на место происшествия приехали несколько бригад скорой помощи. Девочка осталась жива, но получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Её доставили в Сызранскую больницу. По предварительной информации, состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжёлое.