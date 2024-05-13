Более половины россиян обращаются к врачам только при серьезных проблемах

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Большинство россиян (64%) обращаются в медицинское учреждение только в случаях серьезных проблем со здоровьем, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и ВТБ в ходе совместного опроса. Результатами аналитики поделились с «Известиями» 13 мая.

Треть (31%) респондентов обращаются к врачу, если симптомы долго не проходят, 19% — при острой боли, 14% стараются вообще избегать визитов к специалистам из-за страха перед врачами. Четверть россиян (23%) обращаются за медицинской помощью тогда, когда начинают ощущать первые признаки недомогания. Лишь 13% опрошенных регулярно следят за здоровьем и обращаются в медучреждения, в том числе с целью профилактики.

Результаты опроса показывают, что россияне откладывают визит к врачу даже при сильном недомогании, причем основная причина этого — нехватка времени: так ответили 25% респондентов. Среди других факторов, влияющих на такое решение, — страх выявить серьезное заболевание и незнание, к какому врачу обратиться, — по 18%, отсутствие ярко выраженных симптомов болезни — 12%, боязнь врачей (ятрофобия) — 6%, предпочтение лечиться самостоятельно, в т. ч. народными методами, — 4% и т. д.

Чаще всего россияне обращаются к стоматологам (31%), терапевтам (24%), гастроэнтерологам (13%), лорам (9%), хирургам (7%), дерматологам (7%). Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов из предложенных.

«Мы видим, что россияне всё чаще проходят обследования и сдают анализы, не дожидаясь критических сигналов. В первом квартале 2024 года траты клиентов ВТБ на медицинские товары, услуги и лекарства составили 34 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд рублей пришлось на покупку лекарств в аптеках и 9,2 млрд рублей — на оплату медуслуг в клиниках. Это доказывает, что россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью, хотя готовность идти к врачам для профилактики, «не дожидаясь перетонита», пока присуща не всем жителям нашей страны», — подчеркнул руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.