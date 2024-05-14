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18 и 19 мая 2024 г. по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия в Самаре состоится VII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой».



Фестиваль «Пасха над Волгой» – одно из самых масштабных и ожидаемых событий среди исполнителей хоровой музыки и церковного пения. Фестиваль впервые прошел в 2016 году, и на сегодняшний день является одним из лучших музыкальных проектов Самарской митрополии и Поволжья в целом. За годы проведения фестиваль стал площадкой не только для демонстрации исполнительского уровня коллективов, но также местом поиска новых творческих возможностей, пространством общения хоровых коллективов друг с другом и с ведущими специалистами в области хорового искусства. В разные годы в фестивале приняли участие порядка 580 участников из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ульяновска, Тулы, Рыбинска, Брянска, Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и т.д. В этом году свое участие подтвердили такие коллективы, как: Хоровая Капелла им. Л. Усцова Казанского Приволжского федерального университета; Архиерейский хор Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Белгорода; Камерный хор МГТУ им. Н.Э. Баумана «Гаудеамус».



Специальным гостем фестиваля станет лауреат всероссийских и международных конкурсов камерный хор «Нижний Новгород», созданный в 1973 году по инициативе народного артиста России, дирижера, композитора Льва Константиновича Сивухина.

В рамках фестиваля пройдёт творческая встреча и мастер-класс от именитого российского дирижёра, художественного руководителя и главного дирижера муниципального камерного хора «Нижний Новгород», доцента Нижегородской государственной консерватории им М.И. Глинки – Стольникова Ивана Михайловича.



Конкурсные прослушивания фестиваля начинаются 18 мая в 12.00.

Гала-концерт состоится 19 мая в 18.00 .



Все фестивальные мероприятия будут проходить в концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией (г. Самара, ул. Соколова, 1А).



Организаторами фестиваля выступают Самарская епархия, Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского г.о.Самара, Самарская областная федерация бокса, БФ «Спиридоновский - Никольский».



Вход на все мероприятия фестиваля «Пасха над Волгой» – свободный!