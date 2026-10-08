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70 дорог и мостов обновили в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

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70 дорог и мостов обновили в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В 2026 году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 70 дорожных объектов — 64 участка дорог и 6 мостов. Работы прошли в Красноярском, Волжском, Приволжском, Сергиевском, Кинельском, Красноармейском и других районах региона, а также в Самаре и Тольятти.

На ключевых объектах Самары и Тольятти ремонт завершён в полном объёме. В Самаре обновили 41 участок дорог общей протяжённостью 40,3 км — в том числе на улицах Просторной, Медицинской, Бакинской, Степана Разина, Венцека, Спортивной, Красноармейской, Владимирской, Молодогвардейской, Дачной, Лукачёва, Волгина, Теннисной, Юбилейной, Металлистов и Нагорной. Кроме того, приведён в порядок ключевой участок дороги регионального значения — Московское шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяжённостью 7,8 км.

В Тольятти отремонтировали участки Хрящевского шоссе, улиц Голосова, Родины, Приморского бульвара, проспекта Степана Разина, а также улиц Карбышева, Советской, Самарской, Клавдии Вавиловой, Новопромышленной, Кудашева, Индустриальной и Кошеля.

Завершён ремонт 11 региональных участков, а также 6 мостов. Уже в мае обновили четыре протяжённых участка дороги Волжский — Курумоч — «Урал» в Волжском районе (9 км), дороги Борма — Кошки — Погрузная в Елховском и Кошкинском районах (8,9 км), дороги Самара — Бугуруслан в Кинельском районе (5,5 км) и дороги Шентала — Азеево в Шенталинском районе (5,4 км).

Особое внимание в 2026 году уделили ремонту подъездов к населённым пунктам и школьным маршрутам. Обновлённые дороги обеспечивают жителям безопасный и комфортный доступ к социальным объектам, школам и больницам.

Так, в нормативное состояние привели участок дороги «Сергиевск — Большая Чесноковка» — Кандабулак» — Красносельское (6,7 км) в Сергиевском районе, который ведёт к селу Красносельское. В Волжском районе ввели в эксплуатацию два въезда в село Лопатино, а в Красноярском районе — дорогу к посёлку Яблоневый. В Приволжском районе завершён ремонт автомобильной дороги «Приволжье — Бестужевка» — Кашпир. Эта дорога — единственный выезд из села Кашпир, где проживает более 500 человек.

Работы по ремонту других региональных объектов нацпроекта находятся в высокой стадии готовности или должны быть завершены в следующем году согласно условиям государственных контрактов.

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