В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль

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В начале лета на сцене Самарского театра драмы им. М. Горького состоится Большой театральный фестиваль, в рамках которого выступят одни из лучших театров страны. И, конечно, Самарский театр драмы покажет свои яркие спектакли.

7, 8, 9, 20 июня состоится премьера музыкально-драматического спектакля «Два благородных дона» (16+), в котором встретятся два знаменитых героя – Дон Жуан и Дон Кихот. В постановке есть всё: ирония, любовь, интрига, размышления, конфликт двух героев с разными мировоззрениями – «благородного рыцаря», который всегда верит в победу добра и разума, с более реалистичным идальго, не готового тратить жизнь на заведомо проигрышную «борьбу с мельницами».

На гастроли в Самару приедет Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького, который покажет:

31 мая – спектакль по рассказам Василия Шукшина «Заходите, раз пришли» (12+);

1 июня днём – сказочный «Бал для Золушки» (6+);

1 июня вечером – блистательную русскую классику, гоголевскую «Женитьбу» (12+);

2 июня – бессмертную историю о любви и вечной разлуке «Журавли» (12+) по пьесе Виктора Розова «Вечно живые».

В рамках «Больших гастролей», которые проводятся при поддержке Министерства культуры РФ и «Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ», в Самаре выступит Московский театр «Et Cetera» (художественный руководитель Александр Калягин).

У самарцев и гостей нашего города есть уникальная возможность увидеть великолепные комедии театра «Et Cetera»:

12 и 13 июня – «Ревизор. Версия» (16+), где в роли Хлестакова выступит народный артист РСФСР Александр Калягин;

15 июня – премьеру спектакля «Любовная досада» (12+) по пьесе Жана-Батиста Мольера;

16 июня – «Стакан воды» (16+) по пьесе известного французского драматурга Эжена Скриба.

Но это ещё не всё. В Самару приедет Тюменский Большой драматический театр, которые привезёт все свои хиты. Среди них легендарный мюзикл «Семейка Аддамс» (12+), показы которого состоятся 26 и 27 июня. Спектакль – лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2020-2021 годов в жанре «ОПЕРЕТТА/МЮЗИКЛ», четырёхкратный лауреат Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» в 2022 году. Блестящий мюзикл идёт только в Тюмени, и там на него не достать билетов.

Также у самарцев есть возможность увидеть другие спектакли Тюменского БДТ:

28 июня – «Наш городок» (16+) по самой знаменитой пьесе американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера;

29 июня – «героическую» комедию в двух действиях с одним затишьем «Ветер в тополях» (16+);

30 июня – мюзикл в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+).

В июне на сцене любимые зрителями спектакли Самарской драмы – «Ladies’ Night» (16+), «Вот так и живём» (16+), «НА ДНЕ.DOC» (18+) и в день рождения Александра Сергеевича Пушкина – «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (12+).

Приглашаем жителей и гостей Самары провести июнь в Самарском театре драмы на Большом театральном фестивале.