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Торжественные мероприятия, посвященные Дню металлурга, прошли в Самаре

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В преддверии профессионального праздника, Дня металлурга, на Самарском металлургическом заводе состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников предприятия.

В преддверии профессионального праздника, Дня металлурга, на Самарском металлургическом заводе состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников предприятия. Благодарственные письма и памятные подарки порядка 50 сотрудникам предприятия вручили заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов, врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин, генеральный директор АО «СМЗ» Самара Сергей Бурцев и первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

«Работа металлурга всегда пользовалась особым уважением. Предприятие вносит весомый вклад в развитие промышленности и экономики как Самары и Самарской области, так и России в целом. Конечно, это не просто производственные мощности, это прежде всего коллектив, который во многом определяет динамику российской экономики и позволяет реализовывать масштабные структурные проекты, надежно обеспечивать благосостояние нашей страны. Желаю предприятию дальнейшего процветания и успехов в реализации задуманных проектов», – поздравил коллектив предприятия первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

Производственный комплекс АО «СМЗ» включает четыре основных подразделения: литейное, прокатное, прессовое и кузнечное. Здесь трудится более 3,5 тысяч человек. Предприятие располагает уникальным оборудованием, в том числе вертикальным гидравлическим прессом усилием 75 000 тонн-сил — крупнейшим в мире среди установок подобного типа. Основная продукция завода включает листопрокатную, прессовую и кузнечно-штампованную продукцию: рулоны, баночную ленту, листы, профили, трубы, крупногабаритные штамповки. Традиционными потребителями являются предприятия аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, нефтегазодобывающей отраслей и транспортного машиностроения.

Помимо награждения сотрудников и ветеранов предприятия, состоялось торжественное открытие второй из двух новых садочных печей для гомогенизации слитков. Запуск агрегата позволит увеличить производственную мощность предприятия еще на 5 тысяч тонн продукции в год. Новая печь рассчитана на 6 слитков, максимальный вес садки — 132 тонны, проектная производительность — 40 тысяч тонн в год.

«Гомогенизация была тем самым узким местом, о котором на заводе говорили годами. Мы его расшили. Две новых печи — это плюс 10 тысяч тонн годной продукции ежегодно и принципиально другой ритм работы прокатного передела. Проект от начала до конца выполнен силами отечественных компаний, и это для нас не менее важно, чем сами тонны. И особенно ценно, что запуск пришелся на канун Дня металлурга — лучшего подарка нашему коллективу, который этот проект и реализовал, придумать сложно», – сказал генеральный директор АО «СМЗ» Самара Сергей Бурцев.

Напомним, Самарский металлургический завод является крупнейшим в России предприятием по производству алюминиевых полуфабрикатов и по итогам работы в 2025 году занял первое место в конкурсе «Лучшее предприятие в городском округе Самара» в номинации «Металлургический комплекс».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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