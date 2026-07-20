Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет самарцев с 22 июля

Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю!



22 июля (среда):

18.00 – 19.55 «Благословите женщину» (2003г, 12+)

20.00 - 22.00 «Месть от кутюр» (2015, 16+)



23 июля (четверг):

17.30 -18.45 «Дети Дон Кихота» (1966г., 12+)

19.00 – 19.40 «Где живут счастливые? Иверский женский монастырь» (документальный, 2026г., 12+)

19.45 – 20.00 «Полонез Огинского» (документальный, 2025, 12+)

20.10 – 22.10 «Вторая жизнь Уве» (2015г, 16+)



24 июля (пятница):

17.00 - 17.20 Мультфильмы (1. «По дороге с облаками» (1984г, 0+); 2. «Чучело-Мяучело» (1982г., 0+)

17.30 - 19.40 «Белый снег» (2021г, 6+)

19.50 - 22.25 «Лекарь: Ученик Авиценны» (2013г., 18+)



25 июля (суббота):

17.30 – 18.05 Мультфильмы (1.«Трям! Здравствуйте! (1980г., 0+); 2. «Крошка Енот» (1980г., 0+); 3. «Чебурашка. Выходной» (2021г., 6+))

18.15 - 20.30 «Дневной дозор»

(2005г., 12+)

20.40-22.25 «Области тьмы» (2011г., 16+)



26 июля (воскресенье):

17.00 – 17.50 «Ми-ми-мишки. Путешествия с Кешей и тучкой» (2022г., 0+)

18.00 – 19.15 «Алиса в Стране чудес» (1951г., 0+)

19.20 – 21.00 «Счастье в конверте» (2019, 12+)

21.10 – 22.45 «Королевство полной Луны» (2012г., 12+)

Фото: Самарская набережная