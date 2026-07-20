10-тысячный гость бизнес-зала на железнодорожном вокзале Самара 

Сегодня на железнодорожном вокзале Самара поздравили 10-тысячного посетителя бизнес-зала.

Юбилейным гостем стала Арина М. — пассажирка фирменного поезда, которая приехала из Моршанска в Самару для участия в студенческой медицинской конференции.

Бизнес-зал на железнодорожном вокзале Самара расположен на площади 260 кв. метров, разделённой на лаунж, рабочую зону с доступом к скоростному Wi-Fi, а также зону питания в формате a-la-carte, где представлены горячие блюда и напитки на выбор.

Для проведения деловых встреч организована отдельная переговорная, а для маленьких путешественников – игровая комната.

Для максимального удобства пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями по здоровью, предусмотрены душевая комната и санитарно-бытовые помещения, сообщает пресс-служба КбшЖД.