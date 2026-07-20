Осужденный ИК-3 стал бронзовым призером «Всероссийского чемпионата по шахматам»

На базе исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области в формате видео-конференц-связи, прошел «Всероссийский чемпионат по шахматам» среди осужденных.

В интеллектуальном турнире приняли участие осужденные из всех учреждений уголовно-исполнительной системы России, продемонстрировав высокий уровень подготовки и логическое мышление.

По итогам соревнований осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №3, занял почетное третье место, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области