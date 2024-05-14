Роскачество выявило новый вид обмана выпускников школ с покупкой бюджетных мест в вузах

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В организации напомнили, что бюджетное место в вузах купить нельзя, так как это нарушает закон РФ и может привести к уголовной ответственности.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новый вид обмана выпускников школ. Мошенники массово создают сайты и группы в соцсетях, где под видом приемной комиссии вуза они предлагают купить бюджетные места за крупные суммы, сообщили ТАСС в Роскачестве.

После перевода средств мошенники исчезают. В организации напомнили, что бюджетное место в вузах купить нельзя, так как это нарушает закон РФ и может привести к уголовной ответственности.

Кроме этого, перед началом ЕГЭ активизировались мошенники, предлагающие школьникам купить ответы на экзамен за небольшую плату — до нескольких тысяч рублей, заметили в Роскачестве. Злоумышленники убеждают школьников, что все ответы получены напрямую от официального источника, и выкладывают поддельные отзывы благодарных выпускников, которые воспользовались их услугами. Получив деньги, мошенники отправляют выпускникам прошлогодние ответы или перестают выходить на связь.

«Не первый год мы предупреждаем россиян о мошенничестве с ответами на ЕГЭ. Будьте бдительны и помните, что ответы на экзамен не продаются, только зря потратите деньги. Кроме того, есть риск вместе с ответами заполучить еще и какое-нибудь вредоносное ПО. Не идите на поводу у мошенников, а лучше потратьте последние дни перед ЕГЭ с пользой», — сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В Роскачестве объяснили, почему в сети не может быть ответов на ЕГЭ. Во-первых, контрольно-измерительные материалы для проведения ЕГЭ создаются в специальном помещении, которое полностью изолировано и находится под охраной и видеонаблюдением, а на компьютерах установлены специальные программы, отслеживающие любую подозрительную активность. Все разговоры, которые ведутся по стационарным телефонам в этом помещении, записываются, а входить в помещение могут только несколько человек, которые подписали документ о неразглашении и обязались не проносить туда мобильные телефоны и другие электронные устройства, подчеркнули в организации.

Кроме этого, разработчики создают только отдельные задачи, а варианты компонуются автоматически, шифруются и отправляются по всей стране в пункты проведения ЕГЭ. Ключ для расшифровки организаторы получают непосредственно перед началом экзамена. Правильные ответы отправляют только после окончания экзамена, и они тоже зашифрованы.