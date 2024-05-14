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В Промышленном районе Самары ведутся работы по подготовке нового поликлинического отделения

14 мая 2024 12:25
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В Промышленном районе Самары ведутся работы по подготовке нового поликлинического отделения

В рамках мероприятий национального проекта «Здравоохранение» создаются современные условия для оказания медицинской помощи жителям, проживающим в микрорайоне по ул. 5 Просека в г. Самара (условно ограниченного берегом р. Волги, улицами Советской Армии, Солнечной и 6 Просеки).

«В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области» с целью размещения нового поликлинического отделения Самарской городской поликлиники № 14 мы начали проведение мероприятий по капитальному ремонту существующего здания по адресу 3-я просека, дом 157. Также планируем возвести рядом пристрой с использованием быстровозводимых модульных конструкций. В нем будет установлено высокотехнологичное оборудование, включая аппарат компьютерной томографии, рентген, УЗИ-диагностику, эндоскопию, функциональную диагностику. Проект планируем реализовать в 2024-2025 годах поэтапно, нацелены на завершение ремонта корпуса до конца этого года. Уже активно ведем работы, совместно с администрацией поликлиники контролируем все процессы», - рассказал и.о. руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Максим Колобов.

В существующем 2-х этажном здании площадью 2610 кв.м. уже проведены ремонтные работы на наружных инженерных сетях холодного водоснабжения. В настоящее время ведётся работа по заключению контракта на капитальный ремонт кровли, фасада и входных групп. В дальнейшем будет выполнен капитальный ремонт внутренних помещений здания поликлиники.

«В ремонтируемом корпусе будет размещено поликлиническое отделение для взрослого и детского населения, прикрепленного к Самарской клинико-диагностической поликлинике №14. В новом подразделении планируется разместить 8 терапевтических участков, дневной стационар для взрослых и детей, клинико-диагностическую лабораторию, отделение физиотерапии детского отделения. Общая площадь новой поликлиники составит 3310 кв.м. с учетом планируемого пристроя», - отметил главный врач поликлиники Игорь Немченко.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», который принят по решению Президента страны Владимира Путина, ведется масштабное обновление инфраструктуры отрасли.

В Самарской области эта работа ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. За последние годы в регионе преобразились многие поликлиники, в сельской местности обновлены фельдшерско-акушерские пункты. В медучреждениях появилось новое оборудование, обновлен парк автомобилей скорой и неотложной помощи.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

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