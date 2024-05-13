В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»

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С 16 по 20 мая 2024 года жители Самары и региона станут гостями ежегодного фестиваля «Кино – детям». Организаторами события, которое традиционно собирает в кинозалах юных зрителей и их родителей, выступают Самарское областное отделение Союза кинематографистов России и студия «Волга-фильм» при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Самарской области и ГК «Волгатрансстрой».

В этом году фестивальная программа оказалась особенно разнообразной — как с географической, так и с содержательной точки зрения. В нее вошли современные игровые, анимационные и документальные фильмы для подрастающей и семейной аудитории. На фестивальный отбор поступила 251 заявка из 57 городов и 9 стран. Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Ирана, Китая, Сербии, Бельгии, Индии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Из Китайской Народной Республики приезжает большая делегация кинематографистов, которая представит фильм для детей «Прощай, сурок!». В результате экспертного отбора в профессиональную конкурсную и внеконкурсную программы фестиваля попали 120 фильмов. Еще 38 картин вошли в конкурсную программу детских киностудий России «Кино снимаем сами!».

Свою главную особенность фестиваль сохранил: конкурсные фильмы оценивают эксперты из двух жюри – взрослого и детского, в состав которого вошли ребята из детских киностудий Самары и региона. Более того, именно свежий взгляд на кино станет лейтмотивом XXIX фестиваля «Кино — детям». В программу попали работы кинодебютантов — студентов и выпускников творческих вузов России, а сами они примут участие в фестивальных показах, встречах и мастер-классах наравне со своими опытными коллегами. Задача профессионального жюри – определить победителей в конкурсной программе «Кино снимаем сами!», где авторами картин выступили детские коллективы.

Фестиваль стартует 16 мая: торжественная церемония открытия начнется в 18:00 в КРЦ «Звезда». С приветствием фестивалю выступят почетные гости, которые приедут из разных городов России и из зарубежных стран. Гости вечера познакомятся с фильмами-участниками фестиваля и увидят спектакль «Космическая сага» детского коллектива «Задумка». Фестивальную программу «Кино и спорт» представят трёхкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира, СССР и Европы, борец классического стиля Александр Карелин, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, российская гимнастка Светлана Хоркина и вице-чемпион мира, чемпион Европы, экс-рекордсмен мира по прыжкам в высоту Игорь Паклин, ставший главным героем премьерного документального фильма «Диалог с Ньютоном».

Программу «Во славу Отчизны» представляют известные документалисты: режиссер Валерий Тимощенко («Сыны полков», «Чистая победа. 80 лет со дня разгрома фашистских войск в Курской битве», «Наука побеждать»), режиссер Олег Штром (цикл из 5-ти фильмов «Стальная дивизия»). В этой же программе представлены игровые фильмы «Катя-Катя», «Сокровища партизанского леса», «Нюрнберг», «Увидимся на чистой поляне».

Почетные гости фестиваля: заслуженная артистка России, актриса Марина Яковлева; председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, актер театра и кино Виктор Васильев; актриса кино, театра, певица, заслуженная артистка РФ, народная артистка Южной Осетии Оксана Сташенко, которая представит свои премьерные игровые короткометражные фильмы «Вовка», «Тошка-мамонтошка», режиссер цикла фильмов о трагедии в Беслане Вадим Цаликов, режиссер Владимир Алеников (фильм «Мятежники»). В фестивальной программе представлены документальные фильмы выдающихся режиссеров документалистов: Сергея Дебижева (фильм «Святой архипелаг» — Лучший документальный фильм ММКФ в 2022 году), Сергея Головецкого («Диалог с Ньютоном») и многие другие. Также в фестивале участвуют премьерные анимационные фильмы известных студий, а представляет анимационную программу режиссер, сценарист, продюсер, заведующий кафедрой анимации и мультимедиа МГИК, председатель жюри фестиваля Сергей Струсовский. На площадках области состоятся показы премьерных игровых фильмов «Иван Семенов: Большой поход», «Чижик Пыжик возвращается», «Лоокуут и Ньургусун», «По щучьему велению», «Хоккейные папы», «Дух Байкала» и многих других. Также в программе фестиваля — внеконкурсная программа фильмов Русского Географического Общества.

Бесплатные кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи с гостями фестиваля пройдут на более чем 80 площадках Самарской области, среди которых — залы кинотеатров и домов культуры, а также площадки в средних и высших учебных заведениях. Фестиваль пройдет в 8 городах региона: Самара, Тольятти, Кинель, Чапаевск, Новокуйбышевск, Отрадный, Жигулевск, Похвистнево и 13 районах: Приволжском, Камышлинском, Ставропольском, Борском, Нефтегорским, Алексеевском, Исаклинском, Клявлинском, Похвистневском, Богатовском, Кинель-Черкасском, Шигонском и Безенчукском.

Расписание кинопоказов появится на официальном сайте фестиваля https://kino-detyam.ru , в группе фестиваля ВКонтакте , а также на ресурсах площадок, которые включат фестивальную программу в расписание. Главной площадкой фестиваля станет Центр Российской кинематографии — кинотеатр « Художественный » , где можно будет увидеть фильмы из всех конкурсных программ и присоединиться к творческим встречам с гостями фестиваля.

Торжественное закрытие XXIX Международного фестиваля «Кино — детям» состоится 20 мая в 18:00 в Самарской государственной филармонии. Гости вечера узнают имена победителей в профессиональной программе и программе «Кино снимаем сами!», атмосферу творчества на сцене поддержат выступления детских коллективов региона.

Ежегодная традиция — проект «Эхо фестиваля» — в этом году объединит 5 российских городов и населенных пунктов, где с 21 по 30 мая 2024 года также пройдут бесплатные кинопоказы уже после завершения фестивальной программы в Самарской области. Аудитория фестиваля «Кино — детям» давно вышла за границы региона и объединяет ценителей и профессионалов кинематографа из разных городов и стран.

Приглашаем жителей региона провести фестивальную неделю с нами! Все фестивальные мероприятия бесплатны.

16 мая в 18:00 - торжественная церемония открытия фестиваля в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г). Продолжительность церемонии в двух отделениях – 2 часа.

20 мая в 18:00 — торжественная церемония закрытия в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141). Продолжительность церемонии – 1,5 часа.

Вход свободный. Предварительная запись детских коллективов на открытие и закрытие фестиваля по телефонам: 333‒26‒04, 333-25-02.