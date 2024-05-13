Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»

116

16 мая (четверг) в 19.00 в Музее-галерее «Заварка» откроется новая экспозиция – персональная выставка художницы Яны Арбузовой «Сюрприз» (6+).

Проект «Сюрприз» посвящен теме ностальгии по 1990-м – 2000-м годам – периоду детства художницы Яны Арбузовой. Ностальгия дословно переводится как «тоска по дому», но на выставке представлен особый тип ностальгии – «тоску по утраченному детству». В картинах можно проследить нотки светлой грусти по этому времени, но уделено внимание и его неоднозначности.

Яна Арбузова смотрит на ностальгию рефлексивно. Ее произведения представляют не столько попытку вернуться в прошлое время, сколько реализацию стремления осмыслить его, внимательно рассмотреть со стороны.

В десяти живописных работах игрушки из шоколадных яиц «Киндер Сюрприз» превращаются из отсылающих к прошлому артефактов в предметы времени. Эти маленькие игрушки на картинах изображены не привлекательными объектами (как, например, в поп-арте), а дожившими до нас «вещицами» с собственной историей. На рисованных игрушках можно увидеть потертости, слезающую краску, отломанные детали. Выставка позиционирует «киндеры» предметами личного музея, которые могут долгие годы лежать в коробке, будучи совершенно ненужными, однако при случайном обнаружении провоцировать волну воспоминаний и мыслей об ушедшем времени.

Выставка продлится до 23 июня.

Кураторы выставки – старший научный сотрудник Музея-галереи «Заварка» Кирилл Гуров и научный сотрудник музея Анастасия Волынкина.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно).