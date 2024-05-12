Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.

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15 мая в Тольятти и 16 мая в Самаре пройдут встречи с волонтерами, желающими присоединиться к проекту и поучаствовать в маркировке тропы от Ширяево до Яблоневого оврага.

О ПРОЕКТЕ

Путь реки – это пешая тропа на Самарской Луке, повторяющая знаменитый маршрут Жигулёвской Кругосветки в сухопутном варианте, и это сообщество, которое занимается ее созданием. Предполагаемая длина тропы вдоль Волги составит 306 км, сейчас размечен и доступен для посещения маршрут от Рождествено до Ширяево длиной 37 км.

Создание такой тропы – это низовая инициатива энтузиастов из Самары и Тольятти. Инициаторы –активист и продюсер развития территорий Татьяна Суркова и краевед, спелеолог Петр Якубсон. Идея родилась в 2022 году из желания сделать природу Самарской Луки ближе. Сделать возможным находиться в ней, наблюдать, безопасно отдыхать, не нарушая при этом первозданной красоты. Наличие многих мелких живописных троп, объединённых в один большой оборудованный маршрут, позволит увидеть гораздо больше, чем несколько уже привычных и перегруженных туристических локаций - Ширяево, Каменная чаша, Молодецкий Курган.

Маркировка, установка указателей и регламентированные места отдыха позволят направить и локализовать потоки туристов, снизить антропогенную нагрузку и сохранить природные богатства Луки. Национальный парк «Самарская Лука» поддержал идею и оказывает содействие в ее реализации.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

В 2023 году волонтеры проекта промаркировали участок от Рождествено до Ширяево длиной 37 км, установили столбики-указатели и сделанные из валежника лавочки для отдыха туристов. Этот трек уже доступен на Яндекс.Картах, достаточно набрать в поиске «Тропа «Путь реки». В начале лета откроется участок от Рождествено в сторону Вислого Камня. Доступный трек увеличится до 60 км. В ноябре прошлого года прошла громкая премьера фильма «Путь реки» о создании тропы, о людях, живущих на Луке и о глубокой ценности места.

ПЛАНЫ НА СЕЗОН 2024

В этом году планируется продолжить маркировку и установку лесных лавочек на отрезке от Ширяево до Яблоневого оврага.

В конце мая на Самарскую Луку приедут эксперты тропостроения. Это эксперт Большой Байкальской тропы по строительству троп и работе с добровольцами Элеонора Еремченко (Иркутск), путешественник, прошедший пешком тропы почти на всех континентах земли, Александр Советов (Москва). Эксперты примут участие в экспедиции и помогут определить оптимальные места прокладки тропы на нескольких сложных участках. А также выступят с публичными лекциями в Тольятти и Самаре.

Также в планах в июле провести строительный лагерь по укреплению Козьей тропы от Крестовой поляны до турбазы «Полет». Тропа на этом живописном участке с каждым годом размывается и в нескольких местах уже слилась с осыпающимся склоном. Организаторы хотят укрепить самые опасные участки, сохранив при этом природный вид Козьей.

В этом же году ведется разработка подробного сайта-путеводителя по тропе. Задача сделать его максимально удобным и понятным для самостоятельных путешественников, обозначить все важные точки на тропе – места ночлега, набора воды, пристани и маршруты транспорта, достопримечательности и видовые точки и т.п.

Все лето в рамках «Кинопередвижки» в селах Луки будут вестись показы фильма «Путь реки» и общение с местными жителями. Ближайшие показы пройдут в Жигулевске 14 мая и 18 мая в живописном селе Жигули. Тизер фильма https://www.youtube.com/watch?v=LqxnHUGG0co

Приглашение экспертов, показ фильма и создание профессионального сайт стало возможным поддержке Фонда президентских грантов.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Вы можете присоединиться к проекту на любом этапе. Волонтерские выход на маркировку, расчистка тропы и работа в столярке по созданию лесной мебели будут проходить все лето по выходным.

15 и 16 мая состоятся встречи с волонтерами, где основатели проекта подробно расскажут обо всех планах, также будет возможность записаться на маркировочные выходы и на строительный лагерь.

Приглашаем всех желающих на встречи:

В Тольятти - 15 мая, 19:00, Библиотека Автограда (ул. Юбилейная 8), литературная гостиная, 3 этаж

В Самаре - 16 мая, 19:00, Публичная библиотека (ул. Куйбышева, 95)