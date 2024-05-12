Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам с 1 июля упростили порядок получения пенсий
Россиянам с 1 июля упростили порядок получения пенсий
Водитель утонувшего в Петербурге автобуса признал вину и раскаялся
Водитель утонувшего в Петербурге автобуса признал вину и раскаялся
Стали известны подробности прилета по многоэтажке в Белгороде
Стали известны подробности прилета по многоэтажке в Белгороде
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
Малыши в Сергиевском районе постоянно находились запертыми, спали без постельного белья, подушек и одеял
Малыши в Сергиевском районе постоянно находились запертыми, спали без постельного белья, подушек и одеял
в тольяттинском магазине охранник брызнул подростку в глаза из перцового баллончика
В тольяттинском магазине охранник брызнул подростку в глаза из перцового баллончика
самолет из Турции не смог с первого раза сесть в Самаре
Самолет из Турции не смог с первого раза сесть в Самаре
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон

12 мая 2024 13:22
121
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.

 

15 мая в Тольятти и 16 мая в Самаре пройдут встречи с волонтерами, желающими присоединиться к проекту и поучаствовать в маркировке тропы от Ширяево до Яблоневого оврага. 

 

О ПРОЕКТЕ

Путь реки – это пешая тропа на Самарской Луке, повторяющая знаменитый маршрут Жигулёвской Кругосветки в сухопутном варианте, и это сообщество, которое занимается ее созданием. Предполагаемая длина тропы вдоль Волги составит 306 км, сейчас размечен и доступен для посещения маршрут от Рождествено до Ширяево длиной 37 км. 

Создание такой тропы – это низовая инициатива энтузиастов из Самары и Тольятти. Инициаторы –активист и продюсер развития территорий Татьяна Суркова и краевед, спелеолог Петр Якубсон. Идея родилась в 2022 году из желания сделать природу Самарской Луки ближе. Сделать возможным находиться в ней, наблюдать, безопасно отдыхать, не нарушая при этом первозданной красоты. Наличие многих мелких живописных троп, объединённых в один большой оборудованный маршрут, позволит увидеть гораздо больше, чем несколько уже привычных и перегруженных туристических локаций - Ширяево, Каменная чаша, Молодецкий Курган. 

Маркировка, установка указателей и регламентированные места отдыха позволят направить и локализовать потоки туристов, снизить антропогенную нагрузку и сохранить природные богатства Луки. Национальный парк «Самарская Лука» поддержал идею и оказывает содействие в ее реализации. 

 

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

В 2023 году волонтеры проекта промаркировали участок от Рождествено до Ширяево длиной 37 км, установили столбики-указатели и сделанные из валежника лавочки для отдыха туристов. Этот трек уже доступен на Яндекс.Картах, достаточно набрать в поиске «Тропа «Путь реки». В начале лета откроется участок от Рождествено в сторону Вислого Камня. Доступный трек увеличится до 60 км. В ноябре прошлого года прошла громкая премьера фильма «Путь реки» о создании тропы, о людях, живущих на Луке и о глубокой ценности места.

 

ПЛАНЫ НА СЕЗОН 2024

В этом году планируется продолжить маркировку и установку лесных лавочек на отрезке от Ширяево до Яблоневого оврага. 

В конце мая на Самарскую Луку приедут эксперты тропостроения. Это эксперт Большой Байкальской тропы по строительству троп и работе с добровольцами Элеонора Еремченко (Иркутск), путешественник, прошедший пешком тропы почти на всех континентах земли, Александр Советов (Москва). Эксперты примут участие в экспедиции и помогут определить оптимальные места прокладки тропы на нескольких сложных участках. А также выступят с публичными лекциями в Тольятти и Самаре. 

 

Также в планах в июле провести строительный лагерь по укреплению Козьей тропы от Крестовой поляны до турбазы «Полет». Тропа на этом живописном участке с каждым годом размывается и в нескольких местах уже слилась с осыпающимся склоном. Организаторы хотят укрепить самые опасные участки, сохранив при этом природный вид Козьей.

В этом же году ведется разработка подробного сайта-путеводителя по тропе. Задача сделать его максимально удобным и понятным для самостоятельных путешественников, обозначить все важные точки на тропе – места ночлега, набора воды, пристани и маршруты транспорта, достопримечательности и видовые точки и т.п. 

Все лето в рамках «Кинопередвижки» в селах Луки будут вестись показы фильма «Путь реки» и общение с местными жителями. Ближайшие показы пройдут в Жигулевске 14 мая и 18 мая в живописном селе Жигули. Тизер фильма https://www.youtube.com/watch?v=LqxnHUGG0co

Приглашение экспертов, показ фильма и создание профессионального сайт стало возможным поддержке Фонда президентских грантов.

 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Вы можете присоединиться к проекту на любом этапе. Волонтерские выход на маркировку, расчистка тропы и работа в столярке по созданию лесной мебели будут проходить все лето по выходным. 

15 и 16 мая состоятся встречи с волонтерами, где основатели проекта подробно расскажут обо всех планах, также будет возможность записаться на маркировочные выходы и на строительный лагерь.

Приглашаем всех желающих на встречи:

 

В Тольятти - 15 мая, 19:00, Библиотека Автограда (ул. Юбилейная 8), литературная гостиная, 3 этаж

В Самаре - 16 мая, 19:00, Публичная библиотека (ул. Куйбышева, 95)

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
11 мая 2024, 18:36
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
На участке автодороги М5, проходящей через гидроэлектростанцию, запланирован ремонт. Транспорт
356
Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре 22 мая
06 мая 2024, 13:57
Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре
Форум стартует 22 мая в Ледовом дворце спорта им. В.С. Высоцкого. Бизнес
702
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
01 мая 2024, 11:10
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
Так, коммунальных должников защитят от коллекторов. Закон запретил передачу долгов таким организациям. В стране
1644
В центре внимания
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.
12 мая 2024  13:22
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон
119
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
12 мая 2024  13:10
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
202
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
11 мая 2024  18:36
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
362
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
11 мая 2024  15:27
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
532
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
11 мая 2024  13:18
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
454
Весь список