Сельхозпроизводители из Самарской области принимают участие в первом Всероссийском форуме «Труженики села» на выставке «Россия»

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13 мая на Международной выставке-форуме "Россия" открылся первый Всероссийский форум «Труженики села», посвященный актуальным вопросам развития сельских территорий. Форум проводится Советом Федерации по инициативе Председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.

Главная задача мероприятия — открытый диалог тружеников села с представителями федеральных органов законодательной и исполнительной власти, знакомство с лучшими практиками. Среди обсуждаемых тем — новые подходы к социально-экономическому развитию села, повышению уровня жизни в сельской местности.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин напомнил, что Президент России Владимир Путин назвал важнейшим вопросом повышение качества жизни в сельской местности: «Ключевая задача пространственного развития страны — сокращение разрыва в уровне жизни между городом и селом. Важно, чтобы люди, которые хотят жить и работать на селе, получали качественную медицинскую помощь и образование, могли заниматься спортом и приобщаться к культурным ценностям. Развитие сельских территорий и повышение качества жизни сельчан невозможно без создания современной социальной инфраструктуры».

По словам первого вице-спикера, благодаря реализации национальных проектов и государственных программ социальная сфера села активно обновляется, значительные средства вкладываются в модернизацию образовательных организаций, первичное звено здравоохранения. На селе появляются новые медицинские, культурные, социальные и спортивные объекты. Важным инструментом является государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Совет Федерации как палата регионов продолжает работу по дополнению указанной программы. На площадке профильного Комитета готовы рассмотреть предложения сельчан и субъектов Российской Федерации.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, председатель Комитета СФ по социальной политике Елена Перминова, сенаторы Российской Федерации, представители Министерства сельского хозяйства РФ, федеральных министерств и ведомств, субъектов Федерации, отраслевого сообщества.

Андрей Яцкин отметил, что первостепенное значение имеет увеличение доходов сельчан: «Повышение минимального размера оплаты труда позитивно сказывается на уровне заработной платы. Создана целостная система поддержки семей с детьми. Многие из них, проживающие на селе, получают материнский капитал, единое пособие и другие социальные выплаты. Конечно, доходы сельских жителей в первую очередь зависят от развития аграрного сектора экономики».

Первый вице-спикер СФ обратил внимание на то, что 7 мая Президент России подписал Указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В качестве одного из направлений достижения национальных целей «Устойчивая и динамичная экономика» поставлена задача нарастить к 2030 году не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом объем производства российского АПК, а экспорт — увеличить в полтора раза. Также поставлена задача до конца года утвердить Стратегию пространственного развития на период до 2030 года.

Как напомнил парламентарий, сельские территории являются важнейшим ресурсом страны, значение которого стремительно растет.

Андрей Яцкин заверил, что работа по синхронизации целей и задач государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с разрабатываемой Стратегией будет продолжена.

«Нам необходимо сделать эти процессы более гармоничными. И сегодня, как никогда, открываются огромные возможности и перспективы работы на селе. Государство многое делает для развития сельского хозяйства. Поддержка АПК растет с каждым годом. В прошлом году на поддержку этого сектора экономики было направлено уже свыше полутриллиона рублей. Сельчанам в рамках социального контракта доступна помощь, которая позволяет найти работу, начать собственное дело, вложить дополнительные средства в развитие личного подсобного хозяйства», — отметил он.

Первый вице-спикер СФ указал, что отдельное внимание уделяется вопросам занятости. Земские программы для врачей и учителей стали эффективным механизмом привлечения кадров в социальную сферу села. С будущего года государственную поддержку получат сельские работники культуры. В рамках госпрограммы комплексного развития села создаются новые рабочие места, на село привлекаются молодые кадры.

«Реализуемые меры пока еще решают только часть проблем. Поэтому все социальные и инфраструктурные программы и проекты по развитию сельских территорий будут продолжены, чтобы сделать жизнь на селе комфортной, интересной и привлекательной. Чтобы труд на селе был престижным и высокооплачиваемым. Наша задача — искать возможности повышения эффективности реализуемых программ, содействовать тиражированию успешного опыта», — заявил Андрей Яцкин.

Первый вице-спикер СФ рассказал, что в рамках Форума предусмотрено пять тематических площадок. Среди тем: кадровое обеспечение в сфере сельского здравоохранения, духовное развитие села и возможности для удовлетворения культурных потребностей сельских жителей, проблемы сельской молодежи и перспективы сельского туризма. На каждой дискуссионной площадке состоится предметный диалог с выходом на конкретные решения, которые будут представлены 14 мая на основной встрече делегатов Форума.

В мероприятиях форума «Труженики села» принимают участие и представители Самарской области. Так, наш регион на форуме представила Антонина Касаткина, заместитель председателя кооператива «Перспективный», который работает в Шигонском районе. Предприятие перерабатывает и продает сельскохозяйственную продукцию из свинины, говядины, птицы, а также реализует мёд и молочные продукты. С момента основания в 2019 году кооператив пользуется возможностями господдержки: благодаря им было приобретено оборудование для переработки, что позволило увеличить количество производимой продукции. Господдержка также помогает увеличивать и количество рабочих мест на предприятии.

Кооператив реализует продукцию через сеть собственных магазинов, которая насчитывает более десяти магазинов в селах и городах региона. Кроме того, продукция поставляется торговым организациям в областной центр, а также представлена в магазине самарских продуктов, который работает в городе-побратиме Самарской области – Снежное (ДНР). Кооператив активно развивается и принимает активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для военнослужащих СВО.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 12 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.