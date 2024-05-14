Самарские студенты стали лучшими по итогам Первого Турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3

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10-11 мая 2024 года в Перми в спортивном комплексе им.В.П.Сухарева состоялся Суперфинал Первого Турнира Приволжского федерального округа 3х3 среди команд юношей и девушек образовательных организаций высшего образования (ВУЗов). Турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 направлен на популяризацию баскетбола 3х3 и здорового образа жизни среди молодежи и проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Для прохода в Суперфинал в отборочных соревнованиях приняли участие более 3 тысяч студентов ВУЗов из всех 14 регионов Приволжья. В региональном этапе турнира от Самарской области приняли участие команды 10 разных вузов региона. Турнир был организован в три этапа: внутри учебного заведения, региональный и окружной. По итогам отборочных испытаний 28 лучших команд юношей и девушек (112 человек) приехали в Пермь, чтобы выявить сильнейших в Приволжском федеральном округе по баскетболу 3х3.

По итогам двух дней соревнований лучшими среди девушек стали студентки из Самарской области (Самарский государственный технический университет), 2 место – у девушек из Республики Башкортостан, а бронза досталась баскетболисткам из Республики Татарстан.

У юношей победителями стала команда Пермского края, 2 место – у представителей Самарской области (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва), 3 место – у студентов из Республики Марий Эл.

Лучшими игроками турнира среди девушек стала представительница Самарской области Анастасия Точилина, среди юношей – Евгений Макаренко (Пермский край).

Призовые места представителей Самарской области – результат выстроенной системы от массового и детско-юношеского баскетбола до профессионального. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова созданы необходимые условия для приобщения молодежи к спорту, подготовки игроков. На федеральном уровне неоднократно отмечалось, что в Самарской области работает эффективная структура развития баскетбола. Отдельное внимание в нашем регионе уделено развитию уличного баскетбола – игры 3х3 в одно кольцо.

С 2021 года разыгрывается Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 по инициативе главы региона и при поддержке Российской федерации баскетбола. В течение многих лет проводятся однодневные турниры, в числе которых масштабный Samara Open – соревнования памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева.

Строительство доступных уличных спортплощадок, развитие и популяризация баскетбола способствуют вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Почетными гостями мероприятий Суперфинала Первого Турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 стали президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов, председатель правления ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Светлана Антипова и другие именитые баскетболисты, которые приняли участие в «Матче друзей».

Баскетбольный праздник завершился награждением победителей и призеров. Каждый участник Суперфинала получил комплект баскетбольной формы, брендированную сувенирную продукцию и специально разработанные для этого проекта при поддержке ПАО «СИБУР» компанией «Jogel» официальные мячи Турнира ПФО по баскетболу 3х3.

Кроме того, судейской бригадой были определены самые результативные игроки Суперфинала в командах девушек (ей стала Анастасия Курникова из Нижегородской области) и юношей (Артём Дубровин из Республики Мордовия), которым генеральный директор ООО «Луидор» Сергей Гусев (член Попечительского совета Фонда гражданского общества в ПФО) вручил специальные призы.

По предложению заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева в текущем году окружной Суперфинал был посвящен памяти легенды советского, российского баскетбола и родоначальника студенческого баскетбола Сергея Александровича Белова.

Справочно :

Сергей Александрович Белов один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века, олимпийский чемпион 1972 года, двукратный чемпион мира, которому 23 января текущего года исполнилось бы 80 лет. В 1999 году возглавил знаменитый клуб «Урал-Грейт» (Пермь), а в 2007 году стал одним из основателей Ассоциации студенческого баскетбола и занимал в ней пост спортивного директора до самой смерти.