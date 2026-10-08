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«Крылья Советов» посетили самарскую школу №103 в посёлке Мехзавод

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«Крылья Советов» посетили самарскую школу №103 в посёлке Мехзавод

В этом учебном году на её базе открыт первый в Самаре специализированный футбольный класс и построена новая универсальная спортивная площадка. Сегодня на тренировке юных спортсменов побывали глава города Иван Носков и представители нашего клуба: заместитель генерального директора Руслан Хаяров, заслуженный ветеран команды Валерьян Панфилов и советник генерального директора Максим Съестнов.

Игроки «Крыльев» Шодибек Шарипов и Арсений Абзалилов провели мастер-класс для ребят и приняли участие в автограф-сессии, а Руслан Хаяров и Валерьян Панфилов пожелали юным футболистам успехов в тренировках и учебе.

– Очень надеюсь, что кого-то из вас в будущем мы увидим в командах нашего клуба. Ребята, вы всегда должны видеть цель: попасть в «Крылья Советов». Для этого надо упорно тренироваться, при этом не забывать учиться, – сказал Руслан Хаяров.

– Путь в профессиональный футбол начинается именно с таких школьных спортплощадок. Хорошо тренируйтесь и обязательно слушайте своих тренеров, – отметил заслуженный ветеран «Крыльев Советов».

Фото сайт ФК

Теги: Крылья Советов

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