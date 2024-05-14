В Кинельском районе горел частный дом, есть погибший

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Как стало известно, 7 мая в 15 часов 32 минуты на пункт связи поступило сообщение о том, что в сельском поселении Комсомольский Кинельского муниципального района в садово-дачном товариществе горит дачный дом. По прибытии на место пожара в 15 часов 54 минуты было установлено, что горит не только дачный дом, но и надворные постройки общей площадью 70 квадратных метров. В 16 часов 6 минут пожар был локализован, в 16 часов 22 минуты была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 12 человек личного состава и 3 единицы техники. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б, работало звено газодымозащитной службы. К сожалению, есть погибший. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"