Куклачева выписали из больницы после обширного инфаркта

112

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, перенесший обширный инфаркт, выписан из больницы, сообщила ТАСС пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене.

«Юрия Дмитриевича сегодня выписали», — сказал она.

12 апреля, в день своего 75-летия, основатель и руководитель Театра кошек Куклачев почувствовал недомогание во время выступления в эстрадно-цирковом шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни». Медики оказали ему первую помощь и увезли в больницу, где артисту сделали операцию. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Театра кошек, Куклачев перенес обширный инфаркт.

Куклачев является первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира», полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Куклачева посвящены документальные фильмы «С улыбкой доброй» (1980, режиссер Юрий Дубравин) и «Кот и клоун» (1984, Сергей Вологдин).