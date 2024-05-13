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В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению

13 мая 2024 17:35
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В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению

В понедельник, 13 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание регионального Правительства с участием руководителей министерств и ведомств, а также глав муниципальных образований области. Среди рассмотренных вопросов – возвращение подачи тепла в социальные объекты.

В настоящее время в связи с низкой температурой в городах и муниципалитетах ведется работа по подключению отопления.  Как доложил губернатору министр энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко, тепло возвращают в первую очередь в социальные объекты. На 12 часов 13 мая подключено 28% всех социально значимых объектов, работа активно продолжается. По информации главы Самары Елены Лапушкиной, в областном центре заявки отработаны по 170 учреждениям из 793. В Тольятти, сообщил глава города Николай Ренц, до конца дня будут подключены к отоплению все детские сады, а в лечебные учреждения тепло стало поступать еще на прошлой неделе. Как доложил глава Сызрани Анатолий Лукиенко, в городе подключены к отоплению 14 детсадов и 2 школы, 2 больницы, отрабатываются поступающие заявки.

«Прошу глав муниципалитетов быть постоянно в контакте с министрами. Еще раз проверьте нормативные температуры в помещениях. В такой ситуации буквально два раза в день сверяйте часы, и там, где есть необходимость подключения, своевременно информируйте», - поручил участникам совещания Дмитрий Азаров.

Как доложил врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, ночью в ближайшие три дня местами в Самарской области ожидаются заморозки, а также усиление ветра. В связи с прогнозируемыми погодными условиями губернатор поручил руководителям региональных министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, министерства транспорта и автомобильных дорог организовать оперативное дежурство. «Нужно очень внимательно отработать по дорогам и по всем системам жизнеобеспечения», - подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил: текущие погодные условия способствуют снижению пожарной опасности. Однако в этот период муниципалитетам необходимо сохранять предельную внимательность. 

В ходе совещания также рассмотрели паводковую ситуацию. По данным начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, на сегодняшний подтопленных участков, домов, мостов, автомобильных дорог и объектов экономики нет. Гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу. Дмитрий Азаров подчеркнул: в сфере особого внимания властей всех уровней по-прежнему должен быть вопрос оказания помощи жителям региона, пострадавшим от подтоплений.

«Мы с вами сделали оперативно первые выплаты, дополнительные решения муниципалитеты принимают. Там, где особые случаи, мы принимаем специальные решения. Ни в коем случае из фокуса внимания вопрос упускать не должны, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Отдельно нужно отработать вопросы по наиболее пострадавшим районам».

Как отметил глава региона, по итогам паводка необходимо вновь проанализировать ситуацию и там, где это требуется, принять решения, касающиеся, в том числе, гидротехнических сооружений, защиты дорог, работы ЖКХ. Губернатор также акцентировал внимание министра энергетики и ЖКХ региона Владимира Василенко на отработке вопроса сбора и удаления отходов. «Коллеги, все эти решения по каждому направлению нужно проанализировать, отфиксировать и разработать план действий, в том числе если нужна корректировка наших программ текущего года, переброска средств для того, чтобы и с проблемами справиться, которые нам паводок создал, и, если нужно, принять дополнительные решения», - отметил Дмитрий Азаров.

Фото Ирины Бойкиной, информационное агентство СОВА

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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