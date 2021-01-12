В праздники более 2 700 жителей Самарской области получили помощь специалистов регионального корцентра

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За время новогодних каникул специалисты Регионального координационного центра амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией приняли более 2700 звонков, оформили более 2300 вызовов на дом медицинских работников.

Кроме того, сотрудники центра сами ежедневно обзванивают пациентов для дистанционного мониторинга состояния их здоровья и контроля выполнения вызовов. В этом им помогает роботизированный голосовой сервис. Он ведет контроль состояния пациентов, проходящих амбулаторное лечение на дому. В праздники телефонный помощник обзвонил более 5600 пациентов.

Региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи был создан министерством здравоохранения по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова для повышения доступности медицинской помощи жителям региона в период сложной эпидемиологической ситуации.

«В Региональном амбулаторном центре, который создан на базе Самарской городской клинической поликлиники №15, работают операторы и врачи, - рассказывает заместитель главного врача по качеству оказания медицинской помощи поликлиники №15, руководитель координационного центра Елена Макарова. – Мы отслеживаем обратную связь, по телефону узнаем, как пациенты чувствуют себя. Сейчас в штате 40 человек, которые работают в две смены, также нам помогают волонтеры. Работаем с 8 до 20 часов каждый день».

В Самарской области продолжают работать и дополнительно сформированные мобильные медицинские бригады, основная задача которых - оказание медицинской помощи гражданам с признаками ОРВИ на дому. «Наша поликлиника, как и региональный центр, работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни, - поясняет главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло. – Больных с хроническими заболеваниями на дому оперативно обслуживали бригады неотложной помощи. Мобильные бригады выезжали и к больным с новой коронавирусной инфекцией с лекарствами, которые назначал врач».

В координационном центре организована работа телефона «горячей линии», куда жители Самарской области могут позвонить при повышенной температуре и признаках простудного заболевания и вызвать медицинских работников на дом.

В случае появления признаков ОРВИ, обострения имеющихся хронических заболеваний необходимо остаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства по телефону регистратуры или «Горячей линии» регионального координационного центра по бесплатным номерам: 122 и 8-800-30-22-163.

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