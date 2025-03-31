В Правительстве РФ прошло награждение победителей и призёров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

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Вице-премьер Татьяна Голикова наградила победителей и призёров Всероссийского конкурса: диплом за 3 место вручили областному онкологическому диспансеру.

В Правительстве Российской Федерации под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой прошло заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также награждение победителей и призёров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Самарский областной клинический онкологический диспансер занял 3 место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы».

Конкурс проводится с 2010 года – на ежегодной основе. В конкурсе представлены такие отрасли, как машиностроение, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, энергетика, строительство, сельское хозяйство, транспорт, связь, образование, здравоохранение и многие другие.

Почетную награду вручили главному врачу Самарского областного онкологического диспансера, главному внештатному специалисту по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Олегу Каганову и председателю Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяне Сивохиной.

«Для нас эта награда – не просто признание заслуг, а показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Социальная ответственность – важнейшая составляющая работы любого медицинского учреждения. Мы не только оказываем качественную помощь пациентам, но и создаем комфортные условия для сотрудников, поддерживаем их развитие и инициативы. Это командная работа, и я благодарю каждого, кто вносит свой вклад в развитие нашего диспансера. Уверен, что впереди нас ждут новые успехи!» – отметил Олег Каганов.

Высокая награда подтверждает значительный вклад диспансера в развитие социальной ответственности, улучшение условий труда и заботу о своих сотрудниках.

"Самарский областной онкологический диспансер ежегодно внедряет передовые практики в области корпоративной социальной политики, заботится о персонале, совершенствует условия труда и поддерживает профессиональное развитие сотрудников. Признание на федеральном уровне доказывает, что медицинские учреждения могут не только оказывать высококачественную помощь пациентам, но и быть образцом социальной эффективности", - подчеркнула Татьяна Сивохина.

Фото: минздрав СО