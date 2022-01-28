В поселке Тургеневка открылся новый ФАП

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Фельдшерско-акушерский пункт поселке Тургеневка Кинельского района возведен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в стране по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Улучшение условий оказания медицинской помощи, развитие системы здравоохранения — в том числе, часть стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

В церемонии открытия нового ФАПа приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, глава муниципального района Кинельский Юрий Жидков, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков, медицинские работники и жители поселка.

В новом ФАПе около 300 сельских жителей будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях недалеко от дома. Открывая его, министр здравоохранения отметил, что в губернии активно обновляются фельдшерско-акушерские пункты, возводятся офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории и поликлиники.

«Но мы обновляем не только здания для оказания помощи жителям, но и подходы к оказанию медицинской помощи, – подчеркнул Армен Бенян. – Сейчас в эпоху пандемии мы все чаще используем дистанционные информационные технологии. Поэтому очень важно обеспечить каждого медработника интернетом, автоматизированным рабочим местом, чтобы он мог освоить и применять дистанционную выдачу электронного больничного листа, вести дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов».

Глава ведомства также сообщил, что неотложная помощь жителям поселка будет при необходимости оказана в условиях ФАПа на высоком уровне. Для этого пункт оснащен дефибриллятором, дыхательным оборудованием, глюкометром, аппаратами для диагностики других неотложных состояний. Особое внимание министр уделил вакцинации.

«Сегодня вакцинация – наше главное оружие в борьбе с COVID-19, и в каждом населенном пункте должна быть обеспечена максимальная доступность для всех, кто решил сделать прививку и обезопасить себя и своих близких от инфекции, – подчеркнул Армен Бенян. – В новом фельдшерско-акушерском пункте есть морозильная камера, есть термоконтейнер и необходимый запас вакцин, которые доставляются из центральной районной больницы, и фельдшер делает прививки, проводит повторную вакцинацию жителям поселка».

В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории. Возведение новых объектов здравоохранения в сельской местности и малых городах региона продолжится и в этом году.

Фото: минздрав СО