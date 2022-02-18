В поселке Титовка открылась новая врачебная амбулатория

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Жители поселка Титовка г.о. Чапаевск получают медицинскую помощь в новой врачебной амбулатории. Модульное здание возведено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Возведение врачебной амбулатории началось летом 2021 года. 27 января Губернатор Дмитрий Азаров посетил модульное здание в рамках рабочего визита в Чапаевск. По поручению главы региона подготовка к открытию проходила в ускоренном режиме.

Уже вторую неделю сотрудники подразделения оказывают помощь местным жителям.

«Здесь можно получить полный спектр медицинских услуг в рамках оказания первичной медицинской помощи, — отметил главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин. — Подразделение оснащено всем необходимым в соответствии со стандартом. Приём пациентов ведет участковый врач-терапевт, также предусмотрены выезды узких специалистов и врача-педиатра по графику. Кроме того, здесь созданы условия для вакцинации и прохождения первого этапа диспансеризации».

Медицинскую помощь в улучшенных условиях получают более 4 тысяч жителей.

«Мы очень ждали открытия здравпункта. Раньше мы ездили в центральную городскую больницу, сейчас медицинская помощь оказывается в шаговой доступности, — рассказала жительница поселка Ксения Сахетрова. — Это особенно удобно для людей старшего возраста. Здесь нет больших очередей, не нужно долго ожидать приема. Также устроены комфортная зона ожидания и гардероб».

Фото: СОВА