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Медицинская помощь станет доступнее для жителей Волжского района. В поселке Спутник Волжского района завершилось возведение нового фельдшерско-акушерского пункта. Получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические обследования в нем будут более 800 жителей.



Ранее местные жители получали медицинскую помощь и проходили профилактические осмотры в поликлинических отделениях пгт. Смышляевка и Стройкерамика.



«На данный момент строительные работы завершены. В ближайшее время медицинский пункт будет дооснащён мебелью и необходимым оборудованием», - рассказал главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.



По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева из областного бюджета выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов.



Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в регионе завершается возведения 36 современных модульных зданий для размещения медицинских пунктов, в том числе в посёлках Молодогвардейский, Дудачный и Шелехметь Волжского района. В следующем году будут возведены 53 новых ФАПа, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

Фото: минздрав СО