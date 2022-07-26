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В поселке Новозаборовский Сызранского района идет возведение нового ФАПа

26 июля 2022 15:29
168
На сегодняшний день смонтирован металлический каркас здания.

В поселке Новозаборовский Сызранского района идет возведение нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

На сегодняшний день смонтирован металлический каркас здания. Впереди — монтаж ограждающих конструкций и кровли.

«В поселке проживает около 500 человек. Сейчас пациенты получают медицинскую помощь в приспособленном помещении, предоставленном администрацией поселения по договору безвоздмездного пользования, — пояснил главный врач Сызранской центральной районной больницы Сергей Ерин. — Возведение отдельного здания для размещения фельдшерско-акушерского пункта — знаковое событие как для медицинских работников, так и для сельчан. В нем будут созданы современные условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи. В подразделении будет работать фельдшер Екатерина Алешкова, трудоустроившаяся к нам в 2020 году по программе "Земский фельдшер". Новая медтехника, компьютерное оборудование станут подспорьем для специалиста».

 

Фото:  минздрав СО

 

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Здравоохранение
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