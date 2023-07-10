В поликлиниках региона организованы кабинеты для оказания психологической помощи

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«В учреждениях психиатрического профиля, а также в женских консультациях, где уже продолжительное время работают медицинские психологи, накоплен опыт оказания психологической помощи нашим жителям. Для повышения доступности специализированной помощи и в соответствии с новыми федеральными рекомендациями дополнительно открыли 10 кабинетов медико-психологического консультирования на базе центральных районных больниц и городских поликлиник. Совместно с Самарским медицинским университетом проведена работа по подготовке специалистов. Расширение сети таких кабинетов продолжим и в следующем году», - рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.



Кабинеты созданы в:

Кинель-Черкасской ЦРБ

Камышлинской ЦРБ

Богатовской ЦРБ

Кинельской ЦРБ

Ставропольской ЦРБ

Сызранской ЦГРБ

Поликлиниках №3,6,15 Самары

Поликлинике № 3 Тольятти



«На приём к медицинскому психологу в поликлиники можно записаться самостоятельно, а также попасть на консультацию по направлению от участкового врача или узкого специалиста. Психологическое консультирование будет организовано также амбулаторным пациентам, которые проходят медицинскую реабилитацию по разным профилям. Кроме того, пациенты с хроническими заболеваниями смогут получить помощь по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием или стрессовой ситуацией. В зоне нашего особого внимания и заботы – участники специальной военной операции и члены их семей», - подчеркнул Илья Сиротко.



По итогам приёма медицинский психолог для дальнейшего углубленного обследования может направить пациента к психиатру или психотерапевту .

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