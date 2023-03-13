В подразделениях Сызранской больницы ведут прием пациентов участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

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В подразделениях Сызранской больницы — поликлинике поселка Варламово, фельдшерско-акушерских пунктах села Новая Рачейка и поселка Кошелевка — ведут прием пациентов участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При трудоустройстве специалисты получили выплаты в размере 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

Врач ультразвуковой диагностики Ольга Баландина присоединилась к коллективу поликлинического отделения центральной городской и районной больницы в поселке Варламово.

«Мне давно хотелось получить опыт работы в сельской местности. Семья меня поддержала, и в июле прошлого года я уже трудоустроилась в поселковую поликлинику, — поделилась Ольга Викторовна. — Я очень рада, что решилась. Каждый день вижу благодарные глаза людей, ощущаю прилив энергии и желание работать еще больше, расти над собой».

Врач выполняет ультразвуковую диагностику, а также ЭХО-кардиографию на оборудовании, поставленном в поликлинику по национальному проекту "Здравоохранение". Принимает как детей, так и взрослых.

«Ольга Викторовна — опытный специалист. Мы очень рады, что она с нами. За неполный 2022 год мы провели около 1400 обследований детского населения и более 1200 обследований — взрослого. Перевыполнен план по проведению медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ранее наших маленьких пациентов приходилось направлять в другие медицинские учреждения», — отметила заведующая отделением семейной медицины Сызранской больницы Инна Емакаева.

Всего в 2022 году коллектив Сызранской центральной городской и районной больницы пополнили 63 новых сотрудника — врачи и средние медицинские работники. Привлекать специалистов в медицинские подразделения правобережья Волги помогают целевое обучение, «подъемные», предоставление жилья и другие меры социальной поддержки.

Напомним, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации, обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами.

При трудоустройстве в населенные пункты или города с населением до 50 тысяч человек участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве на удаленных территориях составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

Фото: минздрав СО