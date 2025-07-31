В Отрадненской горбольнице продолжается ремонт двух амбулаторий и терапевтического отделения

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Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Отрадненской городской больнице продолжается ремонт двух амбулаторий и терапевтического отделения.

Ремонт терапевтического отделения стартовал в начале года и находится на финальной стадии. В здании заменили инженерные коммуникации, окна, выровняли пол и обновили двери. На данный момент завершаются отделочные работы на втором этаже. Совсем скоро порядка 100 пациентов в месяц будут получать медицинскую помощь в обновленном подразделении.

«Часть ремонтных работ уже завершена. Во всех палатах будут индивидуальные санузлы, на каждом этаже - душ для маломобильных пациентов. Терапевтический стационар рассчитан на 45 коек. Корпус соединён с хирургическим и приёмным отделениями. На время проведения строительных работ приём пациентов осуществляется в другом отделении больницы», - отметила главный врач Отрадненской больницы Ирина Назаркина.

Также продолжаются ремонтные работы двух амбулаторий, в которых получают медицинскую помощь жители отдалённых районов города. В первой амбулатории приём пациентов будут вести участковый врач и медсестра. Также будет организован забор крови для лабораторных анализов и диспансеризации местных жителей. Вторую амбулаторию адаптируют для маломобильных групп населения.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Завершить ремонтные работы в подразделениях Отрадненской больницы планируют в конце осени. Всего в Самарской области до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов.

Фото: минздрав СО