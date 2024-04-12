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В областном минздраве обсудили показатели работы учреждений  здравоохранения

12 апреля 2024 17:29
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В министерстве здравоохранения Самарской области прошли рабочие совещания  с главными врачами   медицинских учреждений.

В министерстве здравоохранения Самарской области прошли рабочие совещания  с главными врачами   медицинских учреждений.  Руководитель ведомства Армен Бенян, его заместители и руководители департаментов и учреждений здравоохранения  совместно  обсудили достижение целевых показателей  нацпроектов и планы по улучшению организации медпомощи. 

Среди основных  тем: 
- Раннее выявление онкозаболеваний и болезней системы кровообращения, организация диспансерного  наблюдения за пациентами 
- Объемы диспансеризации и профилактических медосмотров. Особое внимание выявлению факторов риска – курения и употребления алкоголя -  для предупреждения развития заболеваний
- Организация  записи на прием к врачу в дистанционном формате. Сегодня жители могут записаться на прием к врачу онлайн с помощью Госуслуг. Ведется комплексная работа как со стороны медицинских учреждений по обеспечению актуального расписания и приема пациентов по времени, так и со стороны МИАЦ по оптимизации работы информационной системы, устранению технических ошибок.
- Укомплектованность кадрами, расширение практики  целевого обучения и меры поддержки 
- Реализация пилотного проекта  по разработке методических рекомендаций по сопровождению беременных женщин.  В регионе расширяется практика применения централизованной информационной системы, позволяющей отслеживать возникновение рисков развития критических акушерских состояний, контролировать назначение и выполнение необходимых обследований.
- Организация диагностических обследований пациентов, в том числе с учетом возможностей государственных  учреждений здравоохранения. Напомним, за последние  годы в государственную сеть поставлено более 15 000 единиц оборудования, в том числе высокотехнологичного.

«Совместно с руководителями учреждений определяем направления, на которые стоит обратить пристальное внимание. В первую очередь, это профилактическая работа и  достижение показателей  нацпроектов в разрезе каждой больницы и поликлиники. Мы будем  дооснащать учреждения новым оборудованием и обновлять условия  благодаря проекту по модернизации первичного звена здравоохранения, который по решению Президента Владимира Владимировича Путина продолжится. Мы уже формируем планы по развитию и основными участниками проекта станут именно городские поликлиники», - отметил министр.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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