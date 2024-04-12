В областном минздраве обсудили показатели работы учреждений  здравоохранения

128

В министерстве здравоохранения Самарской области прошли рабочие совещания с главными врачами медицинских учреждений. Руководитель ведомства Армен Бенян, его заместители и руководители департаментов и учреждений здравоохранения совместно обсудили достижение целевых показателей нацпроектов и планы по улучшению организации медпомощи.



Среди основных тем:

- Раннее выявление онкозаболеваний и болезней системы кровообращения, организация диспансерного наблюдения за пациентами

- Объемы диспансеризации и профилактических медосмотров. Особое внимание выявлению факторов риска – курения и употребления алкоголя - для предупреждения развития заболеваний

- Организация записи на прием к врачу в дистанционном формате. Сегодня жители могут записаться на прием к врачу онлайн с помощью Госуслуг. Ведется комплексная работа как со стороны медицинских учреждений по обеспечению актуального расписания и приема пациентов по времени, так и со стороны МИАЦ по оптимизации работы информационной системы, устранению технических ошибок.

- Укомплектованность кадрами, расширение практики целевого обучения и меры поддержки

- Реализация пилотного проекта по разработке методических рекомендаций по сопровождению беременных женщин. В регионе расширяется практика применения централизованной информационной системы, позволяющей отслеживать возникновение рисков развития критических акушерских состояний, контролировать назначение и выполнение необходимых обследований.

- Организация диагностических обследований пациентов, в том числе с учетом возможностей государственных учреждений здравоохранения. Напомним, за последние годы в государственную сеть поставлено более 15 000 единиц оборудования, в том числе высокотехнологичного.



«Совместно с руководителями учреждений определяем направления, на которые стоит обратить пристальное внимание. В первую очередь, это профилактическая работа и достижение показателей нацпроектов в разрезе каждой больницы и поликлиники. Мы будем дооснащать учреждения новым оборудованием и обновлять условия благодаря проекту по модернизации первичного звена здравоохранения, который по решению Президента Владимира Владимировича Путина продолжится. Мы уже формируем планы по развитию и основными участниками проекта станут именно городские поликлиники», - отметил министр.

Фото: минздрав СО