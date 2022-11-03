В областной онкодиспансер поступил инновационный аппарат для ультразвуковых исследований

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере появились новые возможности для диагностики онкозаболеваний – в учреждение поступил инновационный аппарат для ультразвуковых исследований с функцией эластометрии.



Борьба с онкологическими заболеваниями – приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В целях реализации нацпроекта в регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, профилактике, раннему выявлению, лечению онкологических заболеваний, а также совершенствованию материально-технической базы медицинских учреждений. С целью проведения высокоточных исследований и ранней диагностики в рамках нацпроекта с 2019 года в диспансер поставлено более 150 единиц современной медицинской техники.



Ультразвуковые исследования (УЗИ) – это один из наиболее распространенных, точных и быстрых методов диагностики новообразований, когда специалисты получают изображения внутренних органов с помощью ультразвуковых волн высокой частоты. Во время ультразвукового исследования можно оценить размеры, расположение, внутреннюю структуру, степень распространения и уровень кровотока в опухоли. В отделении ультразвуковой диагностики областного онкодиспансера ежегодно проходят обследование более 45 тысяч пациентов, проводится более 350 тысяч исследований.



В октябре в отделение поступил инновационный аппарат для проведения УЗИ. Он предназначен для исследования поверхностных структур, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы и сосудов.

УЗИ - аппарат имеет сенсорный экран и полностью русифицирован, что облегчает работу врачам и позволяет более оперативно проводить обследования. Главной особенностью нового аппарата является наличие функции эластометрии сдвиговой волной. Эластометрия — метод ультразвукового исследования, позволяющий получить информацию не только о плотности тканей органа, но и об их эластичности или жесткости, что помогает идентифицировать доброкачественный или злокачественный процесс.



«Эластометрия – это точная и удобная процедура, позволяющая с большей вероятностью определить тип новообразования у пациента – злокачественный или доброкачественный. И в случае, если процесс доброкачественный, пациент не подвергается дополнительным исследованиям, например, биопсии, а остается под регулярным наблюдением врача. В настоящее время на новом УЗИ – аппарате проведено уже более 1000 исследований. Обследование на новом аппарате прошло уже более 200 пациентов», - рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики областного онкодиспансера Ольга Аблекова.