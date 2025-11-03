Я нашел ошибку
В поисках задействовали трех водолазов.
В Жигулевске в Волге утонул дайвер
С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября.
В Промышленном районе Самары ограничат передвижение на велосипедах и СИМ 
Возможность написать диктант на одной из очных площадок у жителей Самары еще будет.
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Во время сессии обсудят уже наработанный опыт и перспективы взаимодействия в деле нравственного и патриотического воспитания российских спортсменов.
«Россия – спортивная держава»: в Самаре обсудят взаимодействие религиозных организаций со спортивными обществами
Их выступления, наполненные энергией и народной музыкой, заряжают гостей хорошим настроением!
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Министр здравоохранения региона Андрей Орлов ознакомились с работой обновленного отделения.
В областной больнице им. В.Д. Середавина отремонтировали реанимацию новорожденных
Для гостей праздника в Струковском саду будет организовано 23 тематических площадки.
Фестиваль традиций «Русский характер» пройдет 4 ноября в Струковском саду
Также проводится регистрация болельщиков: доступ на площадь Куйбышева утром 5 ноября - только по специальным браслетам. 
В ТЦ "Гудок" проходит выдача стартовых пакетов на забег «Чистый спорт»
В областной больнице им. В.Д. Середавина отремонтировали реанимацию новорожденных

3 ноября 2025 17:04
176
Министр здравоохранения региона Андрей Орлов ознакомились с работой обновленного отделения.

В Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина за счет средств областного бюджета капитального отремонтировали реанимацию новорожденных в педиатрическом корпусе. Это одно из ключевых подразделений региональной системы неонатальной помощи, где выхаживаются новорождённые и недоношенные дети с самыми тяжёлыми патологиями.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с руководителем областной больницы Сергеем Пушкиным ознакомились с работой обновленного отделения.

По словам Сергея Пушкина, здесь ежегодно получают помощь около 200 малышей, доставленных из родильных отделений области и Перинатального центра. Сегодня отделение принимает всех новорождённых с хирургической и неонатальной патологией, включая сложные врождённые пороки развития, требующие неотложных операций.

Впервые в структуре отделения появился собственный операционный блок, полностью интегрированный с реанимационными палатами. Он оснащён современным наркозно-дыхательным оборудованием, эндоскопической стойкой, электрохирургической установкой с аргоновым усилением и системой мониторинга состояния пациентов. Раздельный контур приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает стерильность воздуха в операционной и палатах интенсивной терапии.

«Совершенно новый уровень комфорта и технологического оснащения. Это образец того, как должна развиваться региональная медицина — с заботой о каждом ребёнке, с применением передовых технологий и вниманием к условиям», - отметил министр.

В обновлённом отделении организованы три палаты интенсивной терапии, где матери могут находиться рядом со своими детьми. Установлена центральная станция мониторного наблюдения, обновлено респираторное оборудование, заменены реанимационные консоли с выводом анестезиологических газов у каждой кровати. Закуплен цифровой рентген-аппарат, видео-электроэнцефалограф, внедрена прикроватная УЗ-диагностика и круглосуточный мониторинг газов крови.

В рамках реализации национального проекта "Семья" большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием. В этом году более 400 единиц медтехники будет поставлено в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Кроме того, капитально отремонтируют родильный дом городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

