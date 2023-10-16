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В новых условиях получают медицинскую помощь жители поселков Тимашево, Лозовка и Ерзовка

16 октября 2023 16:46
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Благодаря нацпроекту обновлены 4 подразделения Кинель-Черкасской больницы в отдаленных населенных пунктах.

В селе Кинель-Черкассы обновили дневной стационар, расположенный в микрорайоне Городок, и офис врача общей практики №1 на улице Ново-Зеленой. Здесь более тысячи жителей микрорайона Зеленка проходят диспансеризацию и просмотры, наблюдаются и консультируются с узкими специалистами в шаговой доступности от дома.

«Благодаря ремонту обновлен вход в здание, оборудован пандус, заменены инженерные сети. Пересмотрена маршрутизация: мы оптимизировали кабинеты для удобства пациентов и более рационального распределения потоков. Обновлению рады и сотрудники, и пациенты», — рассказала заместитель главного врача Кинель-Черкасской центральной районной больницы Нина Лохова.

«Интерьер стал более современным, в помещении светло и уютно», — отметил врач общей практики Асмик Петросян.

Преобразился и офис врача общей практики в поселке Тимашево. Оба ОВОПа в дополнение к ремонту оснащены новым оборудованием для организации выездов узких специалистов. Подготовлены кабинеты для гинекологического осмотра и приема врача-окулиста.

Медпомощь в современных условиях получают и жители села Ерзовка. Там в этом году появился новый фельдшерско-акушерский пункт, возведённый благодаря нацпроекту.

В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.

Всего в этом году в регионе выполняется ремонт 68 зданий медицинских организаций. В 6 подразделениях работы продолжатся в следующем году.

 

Фото:   freepik.com

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Здравоохранение
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