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В новом отделении Самарской поликлиники №1 получают медпомощь более 25 тысяч детей и взрослых

13 января 2023 18:13
185
Кабинеты неотложной помощи оборудованы дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных.

В новом клинико-диагностическом отделении Самарской городской поликлиники №1 в микрорайоне Крутые Ключи получают медпомощь более 25 тысяч детей и взрослых. Модульное здание, возведенное за счет средств областного бюджета, оснащено самым современным диагностическим оборудованием.

 «Отделение площадью около тысячи квадратных метров было создано в рекордно короткие сроки. Около полугода ушло на его возведение, подключение коммуникаций, и с 9 января мы уже начали прием пациентов, — пояснил главный врач Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Василий Милованов. — Здесь сосредоточены врачи узких специальностей и все диагностические службы. В здании на улице Маршала Устинова, где раньше оказывалась вся необходимая помощь жителям, сейчас принимают врачи общей практики и педиатры. Это позволило разделить потоки пациентов, расширить наши диагностические возможности и тем самым повысить доступность медицинской помощи жителям микрорайона».

Как рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением Анна Иванова, подразделение оснащено тремя аппаратами ультразвуковой диагностики экспертного класса, новейшим оборудованием для проведения эндоскопических исследований: «Эндоскопический аппарат позволяет производить фиброгастродуоденоскопию, колоноскопию. Аппарат цифровой, благодаря чему результаты исследований сразу выводятся на монитор, и доктор их видит. Кроме того, результаты сразу интегрируются в единую медицинскую информационно-аналитическую систему, заносятся в электронную карту амбулаторного пациента. Этот аппарат позволяет выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе, что особенно важно, злокачественные новообразования на ранних стадиях. Также мы получили передвижной мобильный маммографический комплекс, что позволит расширить охват женщин старше 40 лет исследованиями в рамках диспансеризации, повысить выявляемость онкозаболеваний на раннем этапе».

Кабинеты неотложной помощи оборудованы дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных.

 «У нас есть даже аппарат для электроэнцефалографии, — рассказал Василий Милованов. — Аппарат используется для обследований головного мозга как у взрослых, так и у детей. Он позволяет в мельчайших подробностях увидеть, как работает головной мозг, в том числе при нагрузках, какие в нем происходят изменения и выявить патологию на ранней стадии».

В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения комплексно обновляется медицинская инфраструктура в городах и сельской местности. В 2022 году в Самарской области возведены 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий. В 37 медицинских подразделениях выполнен капитальный ремонт. В 4 районах области — Красноярском, Сергиевском, Похвистневском и Кинель-Черкасском — возведены новые клинико-диагностические отделения центральных районных больниц. Кроме того, в медучреждения региона поставлены около 2 тысяч единиц новой медтехники и 141 автомобиль. Эта работа продолжится в 2023 году.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Кабинеты неотложной помощи оборудованы дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных.
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