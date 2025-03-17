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В Новокуйбышевскую больницу поставлено современные УЗИ-аппараты

17 марта 2025 15:45
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Это стационарное оборудование и переносная системы ультразвуковой визуализации.

Специалисты Новокуйбышевской центральной городской больницы работают на новых аппаратах УЗИ, поставленных в  рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Это стационарное оборудование и переносная системы ультразвуковой визуализации.

Специалисты уже провели порядка 900 исследований на новом стационарном аппарате, который установлен в отделении женской консультации. Переносной аппарат используется в приёмно-диагностическом и кардиологическом отделениях, а также в отделении анестезиологии-реанимации и палате интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. С его помощью уже проведено более 270 исследований.

"На сегодняшний день в отделении инструментальной диагностики больницы работает 10 аппаратов УЗИ, среди которых — 2 переносные. Это позволяет проводить исследования пациентам непосредственно в отделениях больницы. За 4 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" было поставлено 5 аппаратов УЗИ, а также один поступил за счёт спонсорских средств", - отметила главный врач больницы Светлана Шешунова.

❗Всего в 2024 году в Новокуйбышевской больнице на современных аппаратах было проведено более 88 тысяч ультразвуковых исследований, а за первые два месяца 2025 года – порядка 19 тысяч. Новое оборудование значительно повысило качество диагностики.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году в учреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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