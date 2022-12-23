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В Новокуйбышевской центральной городской больнице заработает новый компьютерный томограф

23 декабря 2022 16:30
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Приобретённый на средства, выделенные акционерным обществом «Самаранефтегаз» в рамках благотворительности.

Повышенное внимание медицине оказывает не только государство, но и социально ответственный бизнес. На днях в Новокуйбышевской центральной городской больнице заработает новый компьютерный томограф, приобретённый на средства, выделенные акционерным обществом «Самаранефтегаз» в рамках благотворительности.

Это современный 32–срезовый компьютерный томограф.

Система помогает эффективно проводить ангиографические исследования.

 «Одним из важнейших направлений деятельности учреждения является работа первичного сосудистого центра, который обслуживает не только жителей города Новокуйбышевск, но и население близлежащих районов. Установка нового компьютерного томографа существенно улучшит доступность и качество оказания медицинской помощи для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — пояснила главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Светлана Шешунова.

Благодаря использованию современного оборудования и новых методов лечения будет усилена работа по раннему выявлению онкологических заболеваний. Специальная система позволяет четко увидеть анатомические структуры и поражения, составить более полную диагностическую картину при оптимизированной лучевой нагрузке. Изображения высокого качества, рациональный рабочий процесс, высокая скорость сбора данных и оптимизация лучевой нагрузки помогают выявлять и оценивать мелкие поражения, наблюдать их в динамике или проводить детальную оценку роста опухоли. Система обеспечивает исключительное качество изображений и высокоэффективную визуализацию даже для таких случаев, как исследования внутреннего уха, легких и костей.

 «Система Optima CT520, созданная на базе надежных и испытанных технологий, сочетает в себе самые современные клинические возможности и экономичность. Она поможет решать медицинские задачи не только сейчас, но и многие годы спустя, — рассказала заместитель главного врача по информационным технологиям Новокуйбышевской центральной городской больницы Виктория Ускова. — Технические характеристики системы значительно выше характеристик компьютерного томографа, который ранее использовался. Так, максимальное количество срезов системы за один оборот составляет 32 среза против 16, увеличилось и максимальное поле сканирования — 196300 кв.мм, а также качество изображения».

 

Фото:   минздрав СО

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