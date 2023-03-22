В Нефтегорском районе появятся новые ФАПы

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В Нефтегорском районе Самарской области ведется активная работа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. В селе Песчаный Дол ФАП ввели в эксплуатацию в этом году, в ближайшее время подобный пункт откроется в селе Верхнесъезжее. В 2024 году планируется возвести ФАПы в селах Трофимовка и Бариновка, в 2025 году - в Семеновке и в поселке Новая Жизнь. Об этом рассказал заместитель главы Нефтегорского района Сергей Абрамович в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.



«Строительство и ремонт медучреждений является одним из приоритетных направлений в работе местной администрации, - заявил Сергей Абрамович. - В планах строительство ФАПов и ремонт нескольких офисов врачей общей практики. Для нас важно, чтобы жители получали квалифицированную медицинскую помощь своевременно и в комфортных условиях».



Капитальный ремонт офисов врачей общей практики запланирован в следующем году в селах Богдановка и Зуевка, а в 2025 году – в Дмитриевке. Кроме этого, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в 2024 году капитально отремонтируют филиал центральной районной больницы в селе Утевка.