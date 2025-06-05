В Нефтегорском районе обновляются условия оказания медпомощи

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Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Зуевка проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики. Также в рамках нацпроекта в этом году в Нефтегорском районе будут возведены 2 новых объекта здравоохранения.

В сельском подразделении Нефтегорской больницы выполнены внутренние отделочные работы, обновлены системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и сети связи. Теперь около 1400 жителей села Зуевка получают необходимую медицинскую помощь в комфортных и современных условиях.

«В ОВОПе ведёт приём врач общей практики, а также работают две медицинские сестры. По утверждённому графику медицинская помощь оказывается местным жителям мобильной медицинской бригадой. Современные условия не только повышают комфорт для пациентов, но и способствуют эффективной работе медицинского персонала», – отметила главный врач Нефтегорской больницы Наталья Мухортова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году также будут возведены 2 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта в селе Семеновка и поселке Новая Жизнь Нефтегорского района.

Фото: минздрав СО