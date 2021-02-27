Я нашел ошибку
Главные новости:
Минпросвещения и Рособрнадзор до 29 марта должны будут скорректировать свои правовые акты, следует из постановления правительства.
Кабмин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году
Из-за бурана таксист не смог довезти 66-летнюю женщину до подъезда, и она заблудилась.
Жительница Урала заблудилась по дороге домой во время бурана и замерзла насмерть
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью по Самарской области ожидается сильный ветер
Оба памятника созданы руками скульптора Николая Куклева.
Два памятника в Самарской области вошли в энциклопедию самых необычных скульптур России
Эти черты у инфекции проявляются уже сейчас, отметила Наталья Пшеничная.
Эпидемиолог заявила, что коронавирус станет сезонным в ближайшие год-два
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году
В минздраве Самарской области назначены заместители министра
В минздраве Самарской области назначены заместители министра
Названы самые проблемные перекрестки Самары
Названы самые проблемные перекрестки Самары
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.44
0.97
EUR 90.37
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В минздраве Самарской области назначены заместители министра

27 февраля 2021 13:24
171
В минздраве Самарской области назначены заместители министра

На должность заместителя министра — руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования назначен Павел Золотарев.

Ранее возглавлявший департамент Асланбек Майрамукаев назначен заместителем министра — руководителем департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.

Павел Золотарев окончил Самарский государственный  медицинский университет по специальности «Педиатрия».  Стаж работы в здравоохранении —  более 10 лет.  П.Н. Золотарев возглавлял ряд частных медицинских организаций Самары, с 2016 года работал проректором по лечебной работе Медицинского университета «Реавиз». Доктор медицинских наук.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
27 февраля 2021  14:26
Эти черты у инфекции проявляются уже сейчас, отметила Наталья Пшеничная.
Эпидемиолог заявила, что коронавирус станет сезонным в ближайшие год-два
Эти черты у инфекции проявляются уже сейчас, отметила Наталья Пшеничная. Здравоохранение
124
27 февраля 2021  13:24
В минздраве Самарской области назначены заместители министра
В минздраве Самарской области назначены заместители министра
Об этом сообщается на сайте ведомства. Здравоохранение
171
27 февраля 2021  12:34
Мужчина и женщина, болевшие коронавирусом, умерли в Самарской области
Мужчина и женщина, болевшие коронавирусом, умерли в Самарской области
Как сообщает оперштаб, на 27 февраля в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
225
26 февраля 2021  19:46
В Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА сообщили, что после получения преквалификации ВОЗ институт сможет экспортировать свою вакцину в рамках поставок международных организаций и фондов.
ВОЗ подтвердила соответствие российской вакцины от гриппа мировым стандартам качества
В Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА сообщили, что после получения преквалификации ВОЗ институт сможет экспортировать свою вакцину в рамках...Здравоохранение
558
26 февраля 2021  17:32
Вакцинация проводится добровольно и бесплатно.
Житель Кинель-Черкасского района стал 100-тысячным привившимся от новой коронавирусной инфекции
Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Здравоохранение
537
26 февраля 2021  16:03
В результате реализации принципов бережливого производства почти в два раза увеличилась доля пациентов, записавшихся на прием к врачу удаленно.
В 77 детских и 23 взрослых поликлинических отделениях региона внедрят принципы бережливого производства
В результате реализации принципов бережливого производства почти в два раза увеличилась доля пациентов, записавшихся на прием к врачу удаленно. Здравоохранение
666
26 февраля 2021  15:54
На должность заместителя министра — руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования назначен Павел Золотарев.
В региональном минздраве назначены заместители министра
На должность заместителя министра — руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования назначен Павел Золотарев. Здравоохранение
532
26 февраля 2021  15:27
В Самаре 49 заболевших.
В регионе подтверждено 279 случаев новой коронавирусной инфекции
В Самаре 49 заболевших. Здравоохранение
502
25 февраля 2021  17:38
Максимальное число заболевших - в Тольятти.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Максимальное число заболевших - в Тольятти. Здравоохранение
771
25 февраля 2021  15:28
Новый центр станет частью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Центр дневного пребывания «Академия добра» откроется в Самаре
Новый центр станет частью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Здравоохранение
796
Весь список
Современная медицина
4 февраля 2021  17:39
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии. Современная медицина
4088
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
11588
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
13327
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
14273
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
15589
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
17261
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог
27 февраля 2021  10:50 
Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог
Большая часть средств – 3 миллиарда 750 миллионов рублей – будет направлена на строительство капиталоемких объектов в городских агломерациях. Строительство
484
В Самарской области обещают сильный туман и гололед
27 февраля 2021  10:32 
В Самарской области обещают сильный туман и гололед
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
354
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
26 февраля 2021  13:01 
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
Воспользоваться льготным кредитом смогут предприятия из отраслей, которые еще не восстановились от влияния пандемии и не вернулись к докризисным показателям. Финансы и Банки
1422
В Самаре прозвучат сирены
26 февраля 2021  12:58 
В Самаре прозвучат сирены
Будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы   оповещения Социум
1352
378 жителей Самарского региона при содействии службы занятости в прошлом году начали свое дело
26 февраля 2021  12:53 
378 жителей Самарского региона при содействии службы занятости в прошлом году начали свое дело
Кроме разовой финансовой помощи центры занятости возмещают и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и... Экономика региона
1312
Весь список