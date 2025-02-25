В Минздраве разработали критерии оценки качества медицинской помощи

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Обновленные критерии были разработаны на основе клинических рекомендаций, которые с 2018 года легли в основу деятельности медицинских работников. На данный момент утверждено 560 клинических рекомендаций, охватывающих более 80% состояний и заболеваний. Неисполнение критериев не является нарушением, они используются при проведении экспертизы качества, а соблюдение сроков и объема проведения диагностических и лечебных процедур являются обязательными, пишет Смотрим.

Член Центрального штаба НФ, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова Павел Бережанский в эфире программы "Сигналы точного времени":