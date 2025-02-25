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В Минздраве разработали критерии оценки качества медицинской помощи

25 февраля 2025 12:07
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В Минздраве разработали критерии оценки качества медицинской помощи

Обновленные критерии были разработаны на основе клинических рекомендаций, которые с 2018 года легли в основу деятельности медицинских работников. На данный момент утверждено 560 клинических рекомендаций, охватывающих более 80% состояний и заболеваний. Неисполнение критериев не является нарушением, они используются при проведении экспертизы качества, а соблюдение сроков и объема проведения диагностических и лечебных процедур являются обязательными, пишет Смотрим.

Член Центрального штаба НФ, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова Павел Бережанский в эфире программы "Сигналы точного времени":

"Если говорить о стандартах, действительно, те стандарты, которые отменяли, они были включены в разработку программ клинических рекомендаций, которые должны были с 1 января вступить и вроде бы вступили. Когда мы получили письмо от Минздрава, там было сказано, что клинические рекомендации не считаются, можно и без них работать.

Сейчас из клинических рекомендаций будут вытаскивать обратно эти стандарты. Но еще раз повторю, что они должны быть четко дифференцированы до такой степени, чтобы можно было и качество медицинской помощи подогнать, и чтобы страховые компании тоже не придирались.

Еще один очень важный еще момент: у нас были стандарты качества по конкретным антологиям, а сейчас направление идет рискориентированное. Во всяком случае, это в планах, и это очень правильно. У нас есть заболевания, которые имеют высокую летальность, высокую инвалидизацию, и если смотреть, оценивать где проблемы по этим заболеваниям, действительно их можно точечно решить. Но учитывая, что и страховых компаний много, и проверяющих много, пока я не вижу, как это можно сделать. Нужна четкая методология".

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