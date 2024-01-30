В минздраве обсудили перспективы развития телемедицины в регионе

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В совещании под председательством руководителя ведомства Армена Беняна приняли участие ректор СамГМУ Александр Колсанов, главный врач Клиник медуниверситета Николай Измалков и ведущие специалисты региона по телемедицине.



Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области Елена Макарова представила доклад об итогах работы по организации и проведению телемедицинских консультаций в 2023 году. За этот период специалисты провели около 400 тысяч консультаций по системе «врач – пациент». Дистанционный формат позволяет в динамике наблюдать за состоянием здоровья пациента, а при необходимости скорректировать лечение, назначить очный прием или обследование.



Другой формат консультирования — «врач – врач» — удобен для взаимодействия медработников с коллегами по вопросам коррекции лечения и маршрутизации. В 2023 году в регионе провели свыше 19 тысяч таких консультаций. Наиболее часто врачи обращались за консультациями по профилям «кардиология», «медицинская реабилитация», «фтизиатрия», «акушерство и гинекология» и «терапия».



Реализуются проекты по дистанционному мониторингу состояния здоровья жителей. Регион участвует в федеральном пилотном проекте "Персональные медицинские помощники". Благодаря ему 1200 пациентов с артериальной гипертензией и 200 пациентов с сахарным диабетом находятся под постоянным мониторингом с помощью медицинских изделий с дистанционной передачей данных.



Также с 2023 года реализуется региональный проект по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов ФАПов. В нем участвуют 100 фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных портативными кейсами с наборами медицинских изделий, передающих результаты измерений в единый банк данных для последующего мониторинга и контроля со стороны врача. Итоги внедрения разработки подвели руководитель отдела проектного менеджмента института инновационного развития СамГМУ Петр Кшнякин и главный внештатный специалист министерства по телемедицине в г. о. Самара, главный врач городской больницы №6 Расим Шамсудинов.



Особое внимание на совещании уделили перспективам развития направления, включая возможности передачи изображений с ультразвуковых диагностических аппаратов для онлайн консультаций во время исследований, а также потенциал использования отечественных медицинских изделий с искусственным интеллектом, помогающих сокращать время на описание результатов рентгенологических исследований и повышать их точность.



«Цифровизация здравоохранения — мощнейший инструмент для обеспечения преемственности между всеми этапами медицинской помощи и повышения ее доступности, — отметил Армен Бенян. — Одно из значимых направлений — внедрение телемедицинских технологий в работу медучреждений. Мы увеличиваем число дистанционных консультаций, записей к врачам, наращиваем объем предоставления электронных документов через портал «Госуслуги». Тем самым создается огромное информационное поле — цифровой профиль пациента, который постепенно накапливает все данные о состоянии его здоровья».



Цифровизация здравоохранения — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию единого цифрового контура, развитию информационных сервисов для пациентов и медицинских работников.

Фото: минздрав СО