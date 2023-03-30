В министерстве рассмотрели итоги работы областной организации профсоюза работников здравоохранения

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В министерстве здравоохранения Самарской области прошел V Пленум Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. В нем приняли участие руководитель ведомства Армен Бенян, первый заместитель министра Сергей Вдовенко, председатель областной организации Татьяна Сивохина, руководители медицинских учреждений и председатели первичных профсоюзных организаций.



На заседании рассмотрели итоги работы организации по основным направлениям деятельности и выполнения отраслевого соглашения о регулировании социально-трудовых отношений в организациях, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, на 2020-2023 годы.



«Самарская областная организация Профсоюза работников здравоохранения входит в число крупнейших профсоюзных организаций региона. Она объединяет 124 первичные профсоюзные организации учреждений здравоохранения и представляет интересы 56 тысяч специалистов, — отметила в своем выступлении Татьяна Сивохина. — В 2022 году были созданы 3 новые первичные профсоюзные организации с членством выше 70%. В целях мотивации профсоюзного членства и повышения уровня социальной защищенности областным комитетом внедрены 2 новых социальные программы для членов профсоюза об оказании единовременной материальной помощи членам профсоюза на санаторно-курортное лечение и о страховании профессиональных рисков членам профсоюза при исполнении трудовых обязанностей. Значительных успехов наша организация достигла в области социального партнерства. По итогам года охват медицинских организаций Самарской области коллективными договорами составил 98%. Первичные профсоюзные организации созданы во всех учреждениях здравоохранения, подведомственных министерству».



Значимым шагом в сфере развития социального партнерства в 2022 году стало создание первичной профсоюзной организации министерства здравоохранения Самарской области.



«Наряду с заботой о пациентском сообществе ключевой аспект организации современного здравоохранения — специалист-ориентированность, — подчеркнул Армен Бенян. — От имени министерства и от себя лично благодарю Татьяну Александровну и всю областную организацию, профсоюзные комитеты учреждений за активную работу. Профсоюз всегда идет впереди, объединяет и ведет за собой специалистов отрасли. Уверен, наша дальнейшая совместная работа по всем направлениям будет не менее эффективной».



Также в рамках мероприятия членам профсоюзных организаций были вручены ведомственные награды и почетные грамоты Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения.

Фото: минздрав СО