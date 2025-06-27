В ЛОР-отделении Клиник СамГМУ оказывают высокотехнологичную помощь жителям всех регионов России

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В оториноларингологическом отделении Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) оказывают высокотехнологичную помощь жителям всех регионов страны. С начала этого года в отделение обратились уже более 100 пациентов из разных областей России.

Пациент Денис приехал в Клиники СамГМУ из Оренбургской области. Его мучили сильные головные боли. Мужчине провели обследование, поставили диагноз «двусторонний хронический полипозный риносинусит» и назначили дату операции.

«В Клиниках мне все нравится, отличный персонал, чистые палаты, хороший уход, даже кормят очень хорошо, – говорит Денис. – Ранее мне уже удаляли полипы, с тех пор я регулярно прохожу обследование. В этот раз оно показало, что полипы снова растут, надеюсь, после операции все будет хорошо. Заведующая оториноларингологическим отделением Олеся Владимировна Зелева – замечательный врач, я ей очень благодарен».

Как рассказала Олеся Зелева, врачи отделения выполняют высокотехнологичные операции и оказывают специализированную помощь пациентам всех регионов России по направлениям из поликлиник с их места жительства.

«Это слухоулучшающие операции при хронических отитах, операции на гортани при наличии образований и ухудшении голоса, все виды эндоскопических операций на полости носа, околоносовых пазухах, – говорит Олеся Зелева. - Все операции выполняются на высокотехнологичном оборудовании с возможностью навигационного сопровождения, что минимизирует риск возникновения осложнений и делает вмешательства практически безопасными для пациента. Для жителей регионов страны это абсолютно бесплатно и возможно выполнение операций в ближайшие сроки без длительных очередей».