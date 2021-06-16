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В Красном Яру капитально отремонтируют детскую поликлинику 

16 июня 2021 20:36
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Более 11 тысяч маленьких пациентов будут получать медицинскую помощь в новых условиях.

В  2021 году запланирован капитальный ремонт в детской поликлинике Красноярской центральной районной больницы. Ремонтные работы уже начались.

«В 2021 – 2023 годах запланировано возведение модульных зданий для размещения 5 консультативно-диагностических отделений, 7 врачебных амбулаторий, 10 офисов врачей общей практики, 44 фельдшерско-акушерских пунктов. Также запланирован капитальный ремонт целого ряда таких учреждений» — отметил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям глава региона  Дмитрий Азаров.

В детской поликлинике Красного Яра планируется замена канализации, водопровода,  электропроводки, сантехники, кровли. Подлежат замене окна, двери, полы.

«После проведения ремонта  значительно улучшатся условия для наших маленьких пациентов и медицинского персонала, — рассказал главный врач Красноярской ЦРБ Александр Крятов. – В поликлинике помощь получают  более 11 тысяч детей Красноярского района. Будут оборудованы дополнительные кабинеты для узких специалистов, в том числе кабинет УЗИ, расширен холл, появятся открытая регистратура, колясочная, комната для кормления, оборудован отдельный вход для разделения потоков пациентов».

Временно прием детей ведется в здании дневного стационара больницы.

 

Фото из открытых источников

Теги: детская поликлиника капремонт Красный Яр

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