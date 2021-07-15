Детский сад на 250 мест в Красном Яру будет подключен к «Самарским распределительным сетям»

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«Самарские распределительные сети» обеспечат технологическое присоединение строящегося детского сада на 250 мест в селе Красный Яр Самарской области. Новое дошкольное учреждение возводится в рамках национального проекта «Демография».

В настоящее время электроснабжение строящегося объекта осуществляется по временной схеме. Для питания детского сада по постоянной схеме будет построена линия электропередачи 10 кВ, установлена новая комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА. Питающим центром является подстанция 110 кВ Красноярская.

Новый детский сад планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Здание рассчитано на 250 мест, 80 из которых - для детей ясельных групп. Проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания с подвалом, котельной модульного типа, территорией для групповых игр, двумя спортивными площадками с резиновым покрытием. Дошкольное учреждение будет соответствовать всем современным требованиям для организации образовательного процесса.

Самарская область активно участвует в реализации нацпроекта «Демография» и мероприятиях «Десятилетия детства». Энергетики плодотворно взаимодействуют с Правительством Самарской области и министерствами, что способствует стратегическому развитию региона в рамках существующих программ.