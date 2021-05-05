Дмитрий Азаров и Михаил Белоусов обсудили меры поддержки для красноярских предпринимателей 

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Вопросы реализации национальных проектов, возможные меры поддержки для красноярских предпринимателей обсудил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с главой района Михаилом Белоусовым.

Глава района отметил: все, что было запланировано по реализации нацпроектов, полностью выполнено. В прошлом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» удалось решить наболевший вопрос десятков молодых семей Белозерок. Там был построен современный детский сад, который рассчитан на 140 мест. Еще одно новое учреждение появится к концу 2021 года в Красном Яре – на 250 малышей, с четырьмя ясельными группами.

Школьники Мирного, Белозерок и Волжского тоже получили новые возможности. В прошлом году в трех образовательных учреждениях открылись новые кабинеты цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Особое внимание – системе здравоохранения. В 2020 году в селе Белозерки открылся новый современный офис врача общей практики. Теперь для сельчан созданы комфортные условия – как для медиков, так и для пациентов, а их – более двух тысяч. Кроме этого, новые фельдшерско-акушерские пункты появились в селах Малая Каменка и Чапаево.

Благодаря нацпроекту «Культура» три музыкальные школы муниципалитета – Красноярская, Новосемейкинская и Мирновская – уже получили новые инструменты.

В районе ремонтируются дороги и благоустраиваются общественные пространства.

Губернатор Дмитрий Азаров обратил внимание главы Красноярского района Михаила Белоусова на необходимость дальнейшей активной реализации запланированных проектов и решения важных для района задач.

Особое внимание Дмитрий Азаров уделил вопросу трудоустройства в районе.

«До пандемии было 250 человек безработных. В пик – 956 человек. Мы ежедневно собирали информацию, статистические данные. Сейчас ситуация стабилизируется: на учете в центре занятости находится порядка 500 жителей района. Стоит отметить, что сейчас у нас в наличии 700 вакансий», – доложил Михаил Белоусов.

«Погрузитесь в эту проблему, потому что 500 человек — это много для района, – подчеркнул Дмитрий Азаров. - Надо активно работать с этими людьми, позаниматься с центром занятости. Держите руку на пульсе», – акцентировал внимание Губернатор.

Также глава муниципального района рассказал, что некоторые предприниматели столкнулись с бюрократическими препонами при заполнении бумаг.

«Время идет, эффективность мер господдержки, эффективность требований надо все время проверять, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Необходимо собрать предпринимателей и вместе обсудить, что мешает развитию их бизнеса, какие возникают сложности. Я предлагаю вам такую встречу провести. Собирайте, приглашайте. Готовы направить в район представителя министерства экономики для оказания содействия в этом вопросе». Губернатор поручил Михаилу Белоусову до 1 июня подготовить предложения от района по упрощению процедуры получения мер поддержки для предпринимателей.