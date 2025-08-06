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В Красноармейском районе обновлены пять офисов врачей общей практики

6 августа 2025 11:55
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В Красноармейском районе обновлены пять офисов врачей общей практики

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» проведён капитальный ремонт пяти подразделений Красноармейской центральной районной больницы – офисов врачей общей практики сел Алексеевка и Колывань, поселков Волчанский, Гражданский и Кировский.

В ходе ремонта выполнена внутренняя отделка помещений, замена систем электроснабжения, водоснабжения и отопления, а также дверных проемов. Установлены кондиционеры и новая навигация.

Для повышения качества диагностики во все обновленные подразделения поставлено новое оборудование — портативные электрокардиографы.

«Обновленные офисы врача общей практики с современным оборудованием – это серьезный шаг в повышении доступности и качества оказания медпомощи в селах. Новые портативные ЭКГ-аппараты позволят нашим специалистам оперативно проводить исследования как в самом офисе врача общей практики во время профилактических осмотров и диспансеризации, так и во время выездов к пациентам на дом, что особенно важно для маломобильных граждан», – отметила главный врач больницы Анна Степанова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории, а также отремонтированы 146 объектов здравоохранения.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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