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В Клиниках СамГМУ открылся Центр ревизионного эндопротезирования суставов конечностейм

11 декабря 2024 15:36
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Также в Центре оказывают консультативно-диагностическую помощь пациентам после выполненного ранее первичного или ревизионного эндопротезирования суставов конечностей, проводят реабилитационное стационарное лечение пациентов после проведения ревизионного э

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России открылся Центр ревизионного эндопротезирования суставов конечностей. Его возглавил заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 Клиник СамГМУ, главный внештатный специалист травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области Дмитрий Кудашев.

В состав Центра вошли несколько профильных подразделений Клиник: травматолого-ортопедические отделения №1 и №2, клиники пропедевтической хирургии, стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функций опорно-двигательной и периферической нервной систем, отделение анестезиологии и реанимации и Специализированный консультативно-диагностический центр (СКДЦ).

В Центре проводится стационарное лечение пациентов с такими патологиями, как асептическая нестабильность компонентов эндопротезов суставов, острая и хроническая параэндопротезная инфекция суставов конечностей, септическая нестабильность компонентов эндопротезов суставов, вторичные деформации опорно-двигательной системы, ассоциированные с перипротезными переломами костей таза и костей конечностей, параэндопротезной инфекцией и/или миграцией нестабильных компонентов эндопротезов.

Также в Центре оказывают консультативно-диагностическую помощь пациентам после выполненного ранее первичного или ревизионного эндопротезирования суставов конечностей, проводят реабилитационное стационарное лечение пациентов после проведения ревизионного эндопротезирования суставов конечностей.

Помимо этого Центр будет внедрять в клиническую практику современные методы, способы и протоколы диагностики параэндопротезной инфекции, разрабатывать и внедрять инновационные технологии и новые способы хирургического лечения пациентов с осложнениями первичного и ревизионного эндопротезирования асептического и септического характера.

В Центре будут также проводиться клинические апробации новых разработанных методов и способов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с осложнениями первичного и ревизионного эндопротезирования суставов конечностей асептического и септического характера.

Центр также увеличит объем телемедицинских консультаций в медицинских учреждениях Самары, отдаленных районов Самарской области, а также пациентов из других регионов России с осложнениями первичного и ревизионного эндопротезирования.

«Ревизионное эндопротезирование суставов – одно из самых сложных направлений ортопедической хирургии, – отметил руководитель Центра ревизионного эндопротезирования суставов конечностей Клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев, - Практически каждый случай полноценного по объему ревизионного эндопротезирования является вызовом для врача и решением нетривиальной задачи, сопряженной со значительными трудозатратами, материальными затратами и  временем. Ревизионное эндопротезирование должно выполняться только в высокоспециализированных лечебных учреждениях, обладающих как профессиональными компетенциями и опытом, так и необходимым материально-техническим обеспечением. В Клиниках СамГМУ накоплен необходимый опыт, сформирована опытная высокоэффективная команда и есть все необходимое оборудования для того, чтобы оказывать данный вид медицинской помощи на самом высоком международной уровне. Объединение несколько профильных подразделений в рамках нового Центра, позволит повысить эффективность нашей работы, укрепить позиции на уровне всего ПФО уровне и оказывать помощь еще большему числу пациентов».

В рамках совместной работы Центра со структурными подразделениями СамГМУ (НИИ бионики и персонифицированной медицины, ИЭМБ, Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине»), а также в рамках программы «Приоритет 2030», планируется разрабатывать и производить необходимый хирургический инструментарий и ревизионные эндопротезы, проектировать и изготавливать персонифицированные компоненты эндопротезов, разрабатывать и проводить клиническую апробацию антибактериальных покрытий компонентов эндопротезов и многое другое.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

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Также в Центре оказывают консультативно-диагностическую помощь пациентам после выполненного ранее первичного или ревизионного эндопротезирования суставов конечностей, проводят реабилитационное стационарное лечение пациентов после проведения ревизионного э
11 декабря 2024  15:36
В Клиниках СамГМУ открылся Центр ревизионного эндопротезирования суставов конечностейм
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